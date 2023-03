Dietetycy przekonują: świerszcze i szarańcze zasobne w białko. Smacznego!

Unia Europejska zatwierdziła możliwość wprowadzania na rynek żywnościowy owadów oraz wykonanych z nich przetworów

Planuje się, że do 2028 roku owady całkowicie wyprą tradycyjnie dotąd spożywane mięso i jego przetwory, z wyłączeniem ryb. Oczywiście budzi to sprzeciw, ale… co mogą nam dostarczyć te małe stworzenia?

Globalny problem

Urzędnicy swoją decyzję tłumaczą wzrostem globalnego ocieplenia oraz zbyt dużą emisja gazów cieplarnianych do atmosfery. Przestawienie się na dietę roślinną lub też ograniczającą mięso pomaga, ale eksperci przekonują, że aby realnie i długoterminowo wywrzeć wpływ na powrót do „lat wcześniejszych”, potrzebna jest całkowita eliminacja mięsa, zwłaszcza wołowiny. Wedle rozporządzenia do popularnych pokarmów, takich jak makarony, mąki, wypieków oraz wielu innych półproduktów będzie można dodawać owady. Na początek będzie to dodatek do około pięciu gram na każde 100 gramów suchego produktu, przy czym mają być one niewyczuwalne w smaku. Oczywiście takie produkty będą odpowiednio oznakowane, tak aby każdy z nas wiedział co wkłada do ust.

Pełnowartościowe źródło białka

Owady, w szczególności świerszcze i szarańcze są bardzo zasobne w białko. W przypadku tych dwóch owadów oscyluje ono w granicach 60% na suchą masę. W przypadku innych jest to około 50%. Białka te są strawne w 76-96%, zwłaszcza po usunięciu z nich chityny. Stanowią także dobre źródło aminokwasów egzogennych (46-96%).

Tłuszcz, ale nie najzdrowszy

Niestety, ale tłuszcze znajdujące się w owadach nie należą do najzdrowszych. Bywa, że niekiedy sięgają one nawet do 60%. Nie ma w tym jednak nic szczególnego, gdyż podobnie jak u innych zwierząt przeznaczonych pod ubój, one także w 1/3 składają się z nasyconych kwasów tłuszczowych, których powinniśmy unikać. Nie są one również dobrym źródłem kwasów EPA oraz DHA.

Chityna

Nie jest to odosobniony przykład, ponieważ chityna naturalnie występuje także w grzybach. Zalicza się ją do frakcji błonnika nierozpuszczalnego i ceni się ją ze względu na właściwości prebiotyczne.

Źródło antyoksydantów

Wśród tej grupy wyróżniają się przede wszystkim świerszcze, larwy jedwabnika oraz cykady, które mają nawet trzy razy większy potencjał antyoksydacyjny niż pomarańcze czy oliwa z oliwek. Jednak ilość i jakość tych właściwości zależy od gatunku oraz sposobu ich odżywiania.

Dla klimatu

Hodowla insektów jest nawet 60% mniej obciążająca środowisko w porównaniu z hodowlą na przykład bydła. Wymagają one zdecydowanie mniej wody oraz ziemi. Choć i tak dieta roślinna daje jeszcze lepsze wyniki pod kątem emisji zanieczyszczeń.

Nieznane

Wprowadzenie do diety nowej gamy produktów, jakim są owady może jednak prowadzić do alergii, uczuleń, chorób odzwierzęcych czy zanieczyszczeń. Nie jest to też niczym niezwykłym, ponieważ równie dobrze możemy doświadczyć tych problemów z innych źródeł. Ale i tak dużo zależeć będzie od pochodzenia danych owadów oraz ich przygotowania.

Filip Siódmiak