Prezydent: Robimy olbrzymie zakupy zbrojeniowe

Robimy olbrzymie zakupy zbrojeniowe po to, żeby nasi żołnierze nigdy nie musieli walczyć; żebyśmy mieli zaawansowane systemy obronne, a nasza armia była tak wyposażona, żeby nikomu nie opłacało się nas zaatakować - powiedział w czwartek w Sejmie prezydent Andrzej Duda.

Prezydent, który wcześniej wysłuchał informacji szefa MSZ o kierunkach polskiej polityki zagranicznej w 2023 r., podkreślił, że rząd realizuje kolejne zakupy sprzętu wojskowego m.in. w Korei.

Jak przypomniał, obecnie premier realizuje wizytę w USA, gdzie stara się, aby dostawy sprzętu dla Polski zostały zrealizowane jak najszybciej.

Chodzi o to, żebyśmy jak najszybciej zobaczyli zamówione i zakupione czołgi Abrams, żebyśmy zobaczyli samoloty F-35, wyrzutnie Himars - wszystko to, co zamówiliśmy, a co bardzo jest potrzebne naszym żołnierzom do tego, żeby jak najsprawniej budować tę sferę militarnego bezpieczeństwa Rzeczypospolitej - podkreślił Duda.