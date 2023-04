Putin daje wybór: Wojsko albo więzienie!

W Rosji coraz trudniej uniknąć jest wojska. Poborowi nie tylko otrzymują błyskawiczne wezwania ale też otrzymują wybór - w kamasze albo do więzienia!

Jak informuje na Defence24 ekspert Maksymilian Dura, Kreml zmienia rosyjskie prawo tak, aby móc ekspresowo wzywać poborowych do wojska. Teraz nie trzeba już pokwitować odbioru dokumentu z „wojenkomatu” (Komisji Poborowej) - wystarczy, że owa komisja prześle e-mail… którego nie trzeba nawet odczytać!

Ale to nie koniec podstępów władz!

Jak wskazuje Dura - brak stawiennictwa na komisji skutkować będzie ograniczeniem praw obywatelskich, jak choćby do prowadzenia pojazdów, zakładania biznesu czy brania kredytów. W dalszej kolejności jest to zamykanie do obozów pracy lub więzienia. Tam czekać niechętnego poborowego mogą nawet tortury!

Sposób wprowadzania nowych zasad powoływania do wojska zaskoczył samych posłów w Dumie. Było to tempo iście ekspresowe i po raz pierwszy zrobiono to w dwie godziny od momentu doręczenia projektu aktu prawnego. Ostatecznie ustawa ta została przyjęta przez Dumę Państwową 11 kwietnia 2023 r., a już dzień później przez Radę Federacji. Z kolei Putin podpisał odpowiedni dekret 14 kwietnia 2023 roku.

Jak widać włodarzom Kremla spieszy się do tego, by na front posłać jak najwięcej ludzi, i jak najszybciej. A co z przeszkoleniem?

Defence24/ Arkady Saulski/