Jak naturalnie podwyższyć poziom hormonu wzrostu?

Wzrost oraz rozwój nas samych oraz naszych kości, tkanek czy narządów jest zapisany w genach. W ludzkim ciele hormonem odpowiedzialnym za te czynności jest hormon wzrostu, inaczej zwany somatotropiną. Czy jest możliwe, aby pomimo jego niższego stężenia w pewnych okresach życia, naturalnie go podwyższyć?

Jak działa?

Somatotropina produkowana jest przez płat przysadki mózgowej. Największe jego stężenie obserwujemy w okresie dojrzewania, kiedy to następuje szybki oraz gwałtowny proces wzrostu i zmian w naszym ciele. Mniej więcej po 18-20 roku życia jego poziom stopniowo maleje, nigdy jednak nie znika całkowicie. Według wstępnych szacunków po 30-tym roku życia jest go o około 14% mniej niż w momencie jego największego stężenia. Natomiast im starsi jesteśmy, tym coraz bardziej intensywny jego spadek. Rola somatotropiny w fazie dojrzewania oddziałuje głównie na rozrost kośćca wzdłuż, a w następnych latach zmienia ona swoją rolę. Oznacza to, że po przekroczeniu 20-go roku życia najprawdopodobniej więcej już nie urośniemy. Dlatego ważne jest, aby w tym czasie dbać o dietę, regenerację, aktywność fizyczną oraz prowadzić zdrowy styl życia. Oprócz tego wpływa on na syntezę białek mięśniowych, prowadząc do zwiększenia swojej objętości, pomaga spalać tkankę tłuszczową, reguluje gospodarkę wodno-elektrolitową, zapobiega gwałtownym spadkom glukozy we krwi poprzez rozpad glikogenu wątrobowego oraz pośrednio stymuluje całe ciało do wzrostu i rozwoju.

Utrata zbędnych kilogramów

Tkanka tłuszczowa, zwłaszcza ta brzuszna, upośledza wydzielanie oraz dystrybuowanie hormonów. W kontekście hormonu wzrostu dotyczy to głównie mężczyzn. Więc chcąc podwyższyć swój poziom somatotropiny, w pierwszej kolejności należy pozbyć się nadprogramowych kilogramów.

Sen to podstawa

Niedobór snu odczuwamy nie tylko następnego dnia, odbija się on również na naszym zdrowiu hormonalnym. Zwiększa także prawdopodobieństwo większego podjadania i przybierania na wadze, a to zamyka błędne koło. Chcąc zmaksymalizować wzrost somatotropiny warto jednak spać dłużej niż 7 godzin. To też jeden z powodów, dla których nastolatki tyle śpią i trudno jest im wstać wcześnie rano.

Ćwiczenia fizyczne

Ćwiczenia o wysokiej intensywności znacząco stymulują produkcję hormonu wzrostu. Dodatkowo pozwalają one spalić tkankę tłuszczową oraz zbudować masę mięśniową.

Ograniczanie cukru

Spożyty cukier pobudza wydzielanie insuliny, która z kolei zaburza wyrzut hormonu wzrostu. Lepiej więc postawić na węglowodany złożone oraz ograniczenie podaży cukrów prostych, jak tylko to możliwe. Nie oznacza to oczywiście, że mamy rezygnować z owoców, które przecież są ich źródłem. Oprócz tego zawierają one całą masę innych prozdrowotnych składników odżywczych.

Jedzenie na noc

Hormon ten w największych ilościach uwalnia się właśnie w czasie snu. Spożycie obfitego posiłku lub jedzenie późno w nocy powoduje wyrzut insuliny, a to działa niekorzystnie na hormon wzrostu. Ostatni posiłek jedzmy więc na 2-3 godziny przed snem, pamiętając przy tym, żeby nie był on ciężkostrawny, tłusty, bogaty w cukry proste oraz zbyt ostro przyprawiony. Najlepiej, żeby zawierał on źródło białka oraz węglowodanów złożonych, które równomiernie zaopatrują nas w energię. Dobrze wypróbować też kiwi, banana oraz płatki owsiane. Mają one udowodnione działanie wspierające szybsze zaśnięcie. Melatonina oraz GABA

GABA jest neuroprzekaźnikiem działającym kojąco na układ nerwowy oraz wyciszającym mózg i wspierającym lepszy sen. Melatonina natomiast, naturalnie produkowana w czasie snu wpływa na jego głębokość i tym samym intensywniejszą produkcję hormonu wzrostu. Suplementy te polecane są zwłaszcza osobom obarczonym ciężką pracą umysłową oraz fizyczną. Dobrze sprawdzi się także u osób trenujących w godzinach wieczornych, sprzyjających trudnościami z zaśnięciem.

Filip Siódmiak