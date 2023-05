„Sieci”: Szaleństwo Tomasza Lisa

W nowym wydaniu tygodnika „Sieci” o tym, co celebryta medialny Tomasz Lis ujawnił w książce prezentującej obszerny wywiad Beaty Grabarczyk z byłym naczelnym „Newsweeka”. Michał Karnowski analizuje, ile Lis zrozumiał z całego tego boju o kształt Polski, którego był świadkiem, w którym uczestniczył?

Michał Karnowski opisuje najnowszą książkę „Tomasz Lis na żywo”. Już nie władca mediów, ale youtube’owy i wydawniczy nowicjusz, świeżo po upadku z piedestału, z zarzutami niewłaściwego zachowania wobec podwładnych i współpracowników, z poważnymi problemami zdrowotnymi po czterech udarach i zawale, o czym mówi szokująco otwarcie i w szczegółach. Z nieukrywanym żalem wobec wielu ludzi i instytucji (słynne „radio ćwok” na określenie stacji, w której był cotygodniowym gościem przez dwie dekady). A także z wyłażącym z wielu fragmentów książki topornym planem zemsty, odegrania się, choćby przez oplucie, odebranie dobrego imienia, zasugerowanie najgorszych intencji. To napięcie między żalem za utraconą wielkością, pozycją arbitra a przekonaniem, iż z wielu powodów, także zdrowotnych, odzyskanie dawnego prestiżu i władzy jest już niemożliwe, otworzyło szczelinę, przez którą wylało się sporo prawdy o systemie III RP, jego niemoralności i zakłamaniu – czytamy.

Były redaktor naczelny „Newsweeka” nie kryje się z niechęcią – czy nawet nienawiścią – wobec kościoła i duchownych, otwarcie krytykuje tych, których uznaje za „wrogów” oraz afiszuje się ze swoimi poglądami politycznymi – wskazuje Karnowski.

Największą miłością Lisa jest oczywiście Donald Tusk. Wrócił do Polski, bo uznał, „że jego psim obowiązkiem jest wyrwać Polskę ze szponów PiS. Projekt jest realizowany i wydaje mi się, że ma wielkie szanse. Gdyby nie Tusk, bylibyśmy absolutnie w dupie, nie mielibyśmy żadnych szans”. I nieważne, że nie pokazał żadnego pomysłu, programu. O tym pomyśli się później. „Najpierw obrońmy Polskę przed bezdyskusyjnym złem, a później będziemy się zastanawiać, co robić potem” – zapowiada. Tak właśnie widzi świat – podsumowuje Karnowski.

Z artykułu Stanisława Janeckiego dowiadujemy się co przeszkadza obecnej opozycji w podjęciu realnej walki o wyborcze zwycięstwo. Swoją listę rozpoczyna od Donalda Tuska, wskazując, że to lider opozycji jest jej największym problemem.

To numer jeden w rankingach nieufności. Nie ufa mu nie tylko większość badanych (58 proc. w badaniu CBOS w marcu 2023 r.), lecz także liderzy i politycy innych opozycyjnych partii. Dlatego odrzucili jego ideę jednej listy. Trafnie uznali, że to pomysł na wzmocnienie samego Tuska, a nie opozycji. Autor podkreśla: Tusk to polityk mający na koncie najwięcej niezrealizowanych obietnic i najczęściej sam sobie zaprzeczający, że je składał […]. Tusk to polityk fatalnie obciążony podporządkowaniem Polski Niemcom i Rosji. Przewiduje też, że Donald Tusk to polityk, który bez mrugnięcia okiem cofnie wszystkie zdobycze socjalne, a w razie potrzeby podniesie podatki i przyjmie nowe obciążenia nałożone przez Komisję Europejską. […] interes Polski będzie zawsze przegrywał z interesem „europejskim”.