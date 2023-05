Prysł mit super-broni! Putin wściekły!

Rosja uwielbiała chwalić się bronią hipersoniczną jako, rzekomo, niezdolną do zestrzelenia przez konwencjonalne środki obrony przeciwlotniczej. Mit został zweryfikowany nad Ukrainą negatywnie. Kto tego dokonał?

Hipersoniczny pocisk Ch-47M2 Kindżał od 2018 roku miał być pokazową wunderwaffe Putina. Rakiety miały być zbyt szybkie i nowoczesne dla istniejących systemów obrony przeciwlotniczej.

Prawdziwa wojna szybko zweryfikowała te założenia.

Stało się to 4 maja 2023 roku nad Kijowem kiedy to Kindżał został zestrzelony.

Wszystko wskazuje na to, że nowoczesne Kindżały padły „ofiarą” „starego” amerykańskiego systemu Patriot! System rodem z USA miał być uzbrojony w efektor z rodziny PAC-3 MSE, dzięki czemu bez trudu poradził sobie z Kindżałem.

A co z „hipersonicznością” rosyjskiej rakiety? Okazuje się, że Kindżał jest, owszem, super-szybki lecz by trafić w cel zwalnia on do prędkości nawet mniejszej niż posiadają wcześniejsze pociski - i staje się banalnie prosty do zestrzelenia.

Tak oto pęka kolejny mit - jeden z wielu szerzonych przez Kreml. Potwierdza to zarazem zasadność decyzji o nabyciu przez Polskę amerykańskiego systemu Patriot.

Defence24/ Arkady Saulski/