Będą prowokacje przed wyborami? Szef PiS ostrzega!

Śp. prezydent Lech Kaczyński zawsze myślał o Polsce, dla niej pracował ze wszystkich sił i w ostatecznym rozrachunku dla niej poświęcił to, co dla każdego człowieka najcenniejsze, własne życie - podkreślił prezes PiS Jarosław Kaczyński w liście skierowanym do uczestników uroczystości nadania imienia Marii i Lecha Kaczyńskich skwerowi w Czarnym Borze