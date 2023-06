Stosunki polsko-greckie: Czy mogą być lepsze?

Podczas XIII Kongresu Polska Wielki Projekt Agnieszka Łakoma rozmawiała z Januszem Athanasiadisem, prezesem Polsko-Greckiej Izby Przemysłowo-Handlowej o tym jak można poprawić stosunki Polski i Grecji?

Czy polskie stosunki są dobre? I czy mogą być jeszcze lepsze?

Jak wskazał Athanasiadis:

Milion dwieściepięćdziesiąt tysięcy Polaków jeździ do Grecji! Polacy cenią sobie wyjazdy do tego kraju… a co z rozwojem współpracy? Na przeszkodzie stoją problemy transportowe - cena transportu sprawia, że wiele dóbr nie jest ani tanich ani konkurencyjnych. Dlatego należy udrożnić projekt zwany Via Carpathią, co połączyłoby polskie porty z portami greckimi.