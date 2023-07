Lawinowy wzrost liczby odmów przyłączeń do sieci

W latach 2021-2022 do Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wpłynęło prawie 11 tys. powiadomień o odmowach przyłączenia do sieci – wynika z najnowszego raportu URE: Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w polskim sektorze energetycznym i paliw gazowych oraz stanu realizacji planów rozwoju przez operatorów obu sektorów. W raporcie czytamy także, że należy zwrócić uwagę na znaczny wzrost łącznej wielkości mocy obiektów zgłoszonych do przyłączenia ‒ prawie 66 GW wobec 5,6 GW w poprzednim okresie. Nadal głównym powodem odmów przyłączenia obiektów do sieci był brak warunków technicznych.

Urząd przypomina, że przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek zawarcia umowy o przyłączenie do sieci ubiegających się o nie podmiotów. Jednak musi się tak stać, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci.

„W okresie objętym Raportem oddziały terenowe URE otrzymały łącznie prawie 11 tys. powiadomień o odmowach przyłączenia obiektów do sieci elektroenergetycznej. To olbrzymi, bo niemal dziewięciokrotny wzrost liczby odmów w porównaniu do okresu 2019–2020, kiedy to powiadomień było niewiele ponad 1 200” – czytamy w raporcie.

Według prezesa URE, taki wzrost liczby odmów, który odnotowuje się już od wielu lat, wskazuje na brak „jasnych zasad regulacji, które powinny szczegółowiej określać warunki ekonomiczne i techniczne przyłączania do sieci”.

W przypadku sieci gazowej, w latach 2021-2022 do oddziałów terenowych URE wpłynęło w sumie prawie 57 tys. powiadomień o odmowach przyłączenia. Liczba tych odmów była o 145 proc. wyższa w stosunku do lat 2019‒2020 (23 tys. odmów). Zdecydowana większość odmów wynikała z braku warunków ekonomicznych.

Według raportu w 2022 roku, w porównaniu do roku 2021, wzrosła zarówno moc zainstalowana w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (o 12,65 proc.), jak i osiągalna (o 9,55 proc.). Największy wzrost mocy zainstalowanej (o 43 proc.) oraz mocy osiągalnej (o 34 proc.), odnotowano w źródłach wiatrowych oraz pozostałych odnawialnych.

„Co ważne, produkcja energii elektrycznej pokryła krajowe zużycie energii” – piszą autorzy raportu.

Aż 84,24 proc. wytworzonej energii elektrycznej pochodziło z elektrowni i elektrociepłowni zawodowych. Zmniejszyła się produkcja wytwórców gazowych (spadek produkcji energii o 25,17 proc.). Na szczególną uwagę zasługuje dalszy i znaczący wzrost produkcji energii elektrycznej w OZE (o 45,40 proc.).

Urząd informuje również, że z planów inwestycyjnych wytwórców energii elektrycznej na lata 2022‒2036 wynika, że planują one oddać do 2036 r. do eksploatacji łącznie ponad 22 GW nowych mocy wytwórczych, z czego największe inwestycje planowane są w jednostki wytwórcze oparte o: gaz ziemny (9,8 GW), morskie farmy wiatrowe (5,2 GW) oraz PV (5,7 GW).

„Jednocześnie wytwórcy planują wycofać z eksploatacji jednostki o mocy ok. 20 GW, głównie wykorzystujące węgiel kamienny i węgiel brunatny z uwagi na brak efektywności ekonomicznej i zużycie technologiczne. W związku z tym najbardziej zmniejszy się udział jednostek wytwórczych wykorzystujących węgiel kamienny (z ok. 21 GW do ok. 11 GW), natomiast największy przyrost odnotują jednostki gazowe (z ok. 3,3 GW do ok. 13 GW)” – czytamy w raporcie.

Raport ukazuje się w cyklu dwuletnim, a jego najnowsza, siódma edycja obejmuje lata 2021 i 2022.

rb