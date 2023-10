Praca do śmierci? Tylko za Tuska!

67 – to liczba hańby Donalda Tuska, bez żadnych skrupułów podniósł Polakom wiek emerytalny do 67 lat; powiedzcie wreszcie prawdę Polakom – że przebieracie nogami w miejscu, by przywrócić wyższy wiek emerytalny - podkreślił premier Mateusz Morawiecki w spocie PiS, opublikowanym w poniedziałek w mediach społecznościowych.

W poniedziałek rano w mediach społecznościowych Prawo i Sprawiedliwość zamieściło nowy spot wyborczy. W spocie premier Mateusz Morawiecki w roli lektora przypomina o podniesieniu przez rząd Donalda Tuska wieku emerytalnego dla Polaków.

„67 – to liczba hańby Donalda Tuska. Bez żadnych skrupułów podniósł Polakom wiek emerytalny do 67 lat. O 7 lat dłuższa praca dla kobiet” – mówił szef rządu.

Przypomniał, że kiedy „Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło, że to zmieni, Platforma Obywatelska udowadniała na wszystkie sposoby, że to niemożliwe i szkodliwe”.

„Powiedzcie wreszcie prawdę Polakom – że przebieracie nogami w miejscu, by przywrócić wyższy wiek emerytalny. My dajemy Polakom wolny wybór zamiast dyktatu Tuska. Stop 67. Stop Tusk” – podkreślił premier.

Dodał, że „jednym prostym sposobem można go (Tuska) powstrzymać 15 października, głosując w referendum i głosując na Prawo i Sprawiedliwość”.

PAP/ as/