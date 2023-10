"To półprawdy" - Glapiński ripostuje członka RPP

- Główne szoki, które doprowadziły do wzrostu inflacji, wynikały z pandemii i wojny - przypomina prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński

Szef NBP w ten sposób odpowiada na jedną z ostatnich opinii członka RPP Ludwika Koteckiego. Kotecki sugerował, że wzrost inflacji w Polsce w 2022 i 2023 r. był rezultatem decyzji władz gospodarczych, a koszty inflacji ponoszone przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa stanowiły „zysk” budżetu państwa.

Glapiński zauważa, że „wzrost inflacji w 2022 i 2023 r. nastąpił równocześnie w wielu krajach”.

Jednocześnie w Polsce inflacja była podobna do obserwowanej w pozostałych gospodarkach Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW). Przykładowo w sierpniu br. inflacja HICP – tj. wg metodologii Eurostatu – w Polsce wyniosła 9,5 proc., na Słowacji 9,6 proc., w Czechach 10,1 proc., na Węgrzech 14,2 proc. Stanowi to najlepszy dowód, że do wzrostu inflacji doprowadziły szoki o charakterze zewnętrznym, a nie polityka władz gospodarczych w poszczególnych państwach - pisze szef NBP.