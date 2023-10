"Polska wygląda lepiej niż w 2015 roku"

Dzięki zrealizowanym w ostatnich latach postulatom i zamierzeniom, Polska wygląda obecnie nieporównywalnie lepiej niż w 2015 r. - powiedział w czwartek w Spale prezydent Andrzej Duda, który uczestniczy w Spale XXXI Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność”.

Dziękuję za zaproszenie na ten niezwykle ważny, kolejny zjazd największego związku zawodowego w naszym kraju, ale też śmiało mogę powiedzieć: symbolu polskiej wolności. Dziękuj także za miłe słowa pod adresem mojej służby dla Rzeczypospolitej przez ostatnie lata, realizowanej w ogromnym stopniu w porozumieniu i we współpracy z NSZZ Solidarność– wskazał prezydent.

Andrzej Duda akcentował, że dzięki zrealizowanym postulatom i zamierzeniom, Polska dzisiaj wygląda nieporównywalnie lepiej niż wyglądała w 2015 r., kiedy został wybrany na urząd prezydenta RP.

Wśród działań wymienił m.in. obniżenie wieku emerytalnego „wcześniej podniesionego ze złamaniem zobowiązań wyborczych”; likwidację „syndromu pierwszego dnia”, czyli sytuacji, gdy pracodawca zatrudnia pracownika bez podpisanej umowy, a także wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej.

Prezydent mówił też m.in. o wprowadzeniu pluralizmu związkowego w służbach mundurowych, szczególnie w policji. Andrzej Duda zwracał też uwagę na „społeczną gospodarkę rynkową, system sprawiedliwego podział dóbr w społeczeństwie”.

Jeśli ktoś, na przestrzeni ostatnich lat miał jakiekolwiek wątpliwości, co do tego, czy zadania, które przyjmuje na siebie Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność w istocie są działaniami progospodarczymi, prospołecznymi, to nie mam żadnych wątpliwości, że ostatnie lata, pokazały dobitnie, że tak właśnie jest– zaznaczył.