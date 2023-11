Co powoduje cukrzycę? To nie to o czym myślisz

Cukrzyca typu 2 to obecnie jeden z największych i zarazem najpoważniejszych problemów współczesnego świata. Ta choroba cywilizacyjna dotyka obecnie ponad 422 milionów ludzi, a wedle szacunków Światowej Organizacji Zdrowia do roku 2035, liczba ta wzrośnie do 590 milionów. Od wielu lat naukowcy próbują ustalić dokładny patomechanizm tej choroby. Wysiłki te przynoszą rezultaty - właśnie ostatnio dokonano przełomowego odkrycia.

Co wiemy na dzień dzisiejszy?

Obecnie, gdy chcemy odpowiedzieć na pytanie – co powoduje cukrzycę typu 2, mówimy, że wina leży przede wszystkim z niskiej aktywności fizycznej, predyspozycji genetycznych, spożywaniu nadmiaru kalorii, szczególnie cukrów prostych, niewłaściwej i niskowartościowej diety, nadwagi i otyłości oraz przewlekłego stresu. Chyba najbardziej zakazanymi produktami związanymi z cukrzycą są słodycze i inna słodka żywność. Jednak wyniki ostatnich badań wskazują także na coś zgoła innego.

Co to takiego?

Chodzi o sól. Uczeni z Uniwersytetu Tulane przeprowadzili badanie z udziałem 400 tysięcy osób, w którym przeanalizowali oni dane dotyczące spożywania soli przez uczestników. Następnie poddano ich obserwacji ich przez następne 11 lat. W czasie trwania tego eksperymentu zdiagnozowano 13 tysięcy przypadków cukrzycy typu drugiego. Po przeanalizowaniu, zauważono, że osoby te spożywały większe niż zalecane ilości soli. Stwierdzono więc, że większe, dzienne spożycie soli wraz z dietą predysponuje w większym stopniu do rozwoju cukrzycy w porównaniu do grupy kontrolnej, która sięgała po tę przyprawę sporadycznie oraz w małych ilościach. Ryzyko było wyższe odpowiednio o 13, 20 i 39 procent i rosło wraz ze zwiększaniem ilości używanej soli.

Wiemy już, że ograniczenie soli może zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych i nadciśnienia tętniczego. Przeprowadzone badanie po raz pierwszy pokazuje, że rezygnacja z używania przyprawy może również pomóc w zapobieganiu cukrzycy typu 2 – powiedział główny autor badania, dr Lu Qi z Uniwersytetu Tulane.

Potrzebne są jednak dalsze analizy, w celu uzyskania dokładnej odpowiedzi, dlaczego i w jaki sposób to właśnie sól w dużym stopniu zwiększa ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2. Wedle doktor Qi, przyprawa ta zachęca do spożywania do jedzenia większych porcji oraz sięgania po żywność wysokoprzetworzoną i wysokokaloryczną, która sprzyja nadwadze oraz otyłości, czyli jednych z głównych przyczyn tej choroby.

Źródło: https://www.sciencedaily.com/releases/2023/11/231101134744.htm

Filip Siódmiak