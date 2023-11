Według OECD polskie PKB wzrośnie w tym roku o 0,4 proc.

Ekonomiści OECD przewidują, że realne PKB Polski wzrośnie w tym roku o 0,4 proc., a to za sprawą wysokiej inflacji, słabszego popytu i restrykcyjnej polityki pieniężnej. W 2024 r. natomiast wzrost gospodarczy powinien odbić do 2,6 proc., a w 2025 r. do 2,9 proc.

„Ożywienie gospodarcze będzie stopniowe. Spadająca inflacja i zmniejszająca się niepewność, którym towarzyszą malejącym stopom procentowym powinny wspierać wzrost konsumpcji, nawet przy słabnącej sytuacji na rynku pracy. Wzrost inwestycji powinien pozostać solidny, wspierany przez poprawiające się perspektywy wzrostu i fundusze UE na rzecz naprawy i odporności” – czytamy w najnowszym raporcie OECD.

Ekonomiści tej organizacji zwracają uwagę, że inflacja konsumencka spadła w tym roku o połowę, ale inflacja bazowa spada wolniej „ze względu na dobrą sytuację na rynku pracy”.

Spodziewają się oni, że w tym roku inflacja wyniesie 11,8 proc., w przyszłym roku 4,7 proc. i osiągnie 3,4 proc. do końca 2025 r., tuż poniżej górnej granicy odchylenia celu inflacyjnego banku centralnego, który wynosi 2,5 proc. (plus/minus 1 pkt. proc.).

„Przewiduje się, że do końca 2025 r. inflacja osiągnie 3,4 proc. Utrzymująca się inflacja lub dodatkowe wydatki fiskalne stwarzają ryzyko wzrostu inflacji, podczas gdy eskalacja wojny na Ukrainie może obniżyć wzrost” – prognozują ekonomiści OECD.

Ich zdaniem w październiku zaufanie konsumentów wzrosło powyżej długoterminowej średniej. Jednakże wskaźniki PMI sugerują dalszą słabość produkcji. S&P Global informował, że w październiku wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce wyniósł 44,5 pkt. wobec 43,9 pkt. we wrześniu.

„Rynek pracy pozostaje odporny, ponieważ bezrobocie utrzymało się na poziomie 2,8 proc. we wrześniu, choć wzrost płac spadł. Po osiągnięciu szczytu w lutym w tym roku, inflacja zasadnicza spadła do 6,6 proc. w październiku z powodu spowolnienia wzrostu cen żywności i energii. Inflacja bazowa inflacja bazowa spadła, ale nadal utrzymuje się na wysokim poziomie” – komentują dane gospodarcze ekonomiści OECD.

NBP informował, że w październiku tego roku inflacja bazowa (po wyłączeniu cen żywności i energii) wyniosła 8,0 proc.

Zdaniem ekonomistów organizacji OECD, polityka pieniężna powinna być luzowana stopniowo, biorąc pod uwagę ryzyko utrzymywania się inflacji i niepewność co do perspektyw.

„Konsolidacja fiskalna jest potrzebna, aby pomóc obniżyć inflację i wprowadzić finanse publiczne na bardziej ostrożną ścieżkę, pomimo znacznej presji na wydatki” – czytamy w raporcie.

Wcześniej swoje prognozy opublikowała agencja S&P Ratings. Zgodnie z nimi polskie PKB wzrośnie w przyszłym roku do 3,1 proc. z przewidywanych wcześniej 3, proc. Czytaj więcej: S&P podniosła prognozę wzrostu polskiego PKB

Ekonomiści OECD przewidują, że globalny wzrost PKB w 2024 r. spadnie do 2,7 proc. z 2,9 proc. w tym roku, a następnie wzrośnie do 3 proc. w 2025 r., wraz ze wzrostem realnych dochodów w 2025 r. i rozpoczęciem obniżania stóp procentowych.

„Oczekuje się, że w najbliższym czasie utrzyma się rosnąca rozbieżność między gospodarkami, przy czym wzrost w gospodarkach wschodzących generalnie utrzymuje się lepiej niż w gospodarkach rozwiniętych, a wzrost w Europie będzie relatywnie niższy niż w Ameryce Północnej i głównych gospodarkach azjatyckich” – piszą w opublikowanym raporcie.

Prognozują także, że inflacja CPI w gospodarkach G20 będzie stopniowo spadać do 5,8 proc. w 2024 r. i 3,8 proc. w 2025 r. z 6,2 proc. w 2023 r.

