Ponad połowa polskiego PKB pochodzi z pięciu regionów

56 proc. ubiegłorocznego polskiego Produktu Krajowego Brutto (PKB) zostało wytworzone w 5 regionach: warszawskim stołecznym, śląskim, wielkopolskim, dolnośląskim i małopolskim – poinformował GUS. Pierwszy z tych regionów odpowiadał za 17,5 proc. PKB.

Według Urzędu w minionym roku (w porównaniu do 2021 r.) wzrost PKB w cenach bieżących zanotowano we wszystkich regionach. Największy był w regionie mazowieckim (wzrost o 21,4 proc.), a najmniejszy w świętokrzyskim (wzrost o 10,6 proc.). Jeśli chodzi o udział poszczególnych regionów, w wytworzonym PKB, to był on mocno zróżnicowany. Od 2,0 proc. w opolskim do 17,5 proc. w warszawskim.

Udział regionów w tworzeniu produktu krajowego brutto w 2022 r. (ceny bieżące) / autor: GUS

W przeliczeniu na 1 mieszkańca wartość PKB w 2022 roku sięgała od 55,1 tys. zł w regionie podkarpackim (68,0 proc. średniej krajowej) do 164,8 tys. zł, czyli trzykrotnie większym, w regionie warszawskim stołecznym (203,2 proc. średniej krajowej).

GUS, publikując w październiku 2023 r. skorygowaną wartość ubiegłorocznego PKB, informował, że wyniósł on 3 067 495 mln zł i według szacunku wzrósł realnie o 5,3 proc. w porównaniu z 2021 r.

