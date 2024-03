Wojna z „flipperami”. Czy mieszkania stanieją?

Lewica złożyła projekt ustawy, która ma zniechęcić tzw. flipperów do spekulacji nieruchomościami. Zakłada on m. in. podniesienie stawki podatku od sprzedaży mieszkań w krótkim czasie od ich zakupu.

Na czym polega „flipowanie”? Najkrócej rzecz ujmując, na zakupie nieruchomości poniżej ceny rynkowej w celu odsprzedania jej w krótkim czasie z możliwie jak największym zyskiem. Między zakupem mieszkania a jego sprzedażą inwestor podejmuje różne działania mające na celu zwiększenie wartości nieruchomości np. remont.

Opinia: „Dla flipperów będzie to cios”

Lewica zarzuca tzw. flipperom, że ich działania zwiększają popyt na mieszkania, co przyspiesza wzrost ich cen. W związku z tym proponuje wprowadzić takie mechanizmy, które zniechęcą flipperów do działań spekulacyjnych.

Jeżeli chciałabym kupić 10 biletów na wakacyjną trasę Taylor Swift, a potem sprzedać je w dniu koncertu drożej, to mogłabym zostać ukarana, a nawet aresztowana – tłumaczyła wiceprzewodnicząca klubu Lewicy Dorota Olko.

Dodatkowe podatki

Projekt ustawy przewiduje - jak poinformowali wnioskodawcy - zmianę stawki podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), która obecnie wynosi 2 proc. w przypadku zbycia nieruchomości. Lewica chce, żeby podatek wzrósł do 10 proc., gdy mieszkanie jest sprzedawane przed upływem roku od jego zakupu. Stawka PCC dla osób sprzedających mieszkanie przed upływem dwóch lat od zakupu miałaby wynosić 6 proc., a przed upływem trzech lat - 4 proc.

Kolejną propozycją jest wprowadzenie dodatkowego podatku dla właścicieli nieruchomości, którzy kupują trzeci lub kolejny lokal mieszkalny w okresie pięciu lat liczonych od końca roku, w którym kupili pierwsze mieszkanie.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, zakup trzeciej nieruchomości byłby dodatkowo opodatkowany stawką PCC o wysokości 3 proc., czwartego mieszkania - stawką PCC 4 proc., a piątego i kolejnego - stawką PCC 5 proc.

Kraków w szponach „flipperów”

Jak poinformowali wnioskodawcy, z danych Rejestru Cen Nieruchomości wynika, że na przykład w Krakowie między 2006 a 2022 rokiem doszło do 4969 „flippów”, z czego aż ponad połowa miała miejsce w ostatnich 3 latach badania.

Udział „flipperów” w rynku nieruchomości w Krakowie stale wzrasta i w 2020 wynosił już 6,4 proc.

Z marcowego raportu Barometr Metrohouse i Credipass wynika, że przeciętne ceny mieszkań na rynku wtórnym wzrosły w poszczególnych miastach od 19 do 41 proc.

Największe zmiany cen widoczne były w Krakowie, gdzie jeszcze w 2021 r. średnia nie przekraczała 10 000 zł za m kw., podczas gdy 2 lata później było to już ponad 13 500 zł.

O złożeniu projektu nowelizacji ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przedstawiciele Lewicy poinformowali na konferencji prasowej w Sejmie. Projekt został przygotowany wspólnie z warszawskim ruchem Miasto Jest Nasze.

Ustawa miałaby wejść w życie 1 stycznia 2025 r.

