Trudne pytania do Trzeciej Drogi: Chodzi o VAT!

Politycy PiS Mariusz Błaszczak i Mateusz Morawiecki zadali w środę Trzeciej Drodze trzy pytania: czy poprze projekt PiS przywrócenia zerowej stawki VAT na żywność, czy będzie popierała „wepchnięcie” Polski do strefy euro oraz czy będzie projekt ws. przedłużenia tzw. tarczy energetycznej.

„Publicznie zadajemy trzy pytania Trzeciej Drodze: czy poprze projekt ustawy złożony przez klub PiS o przywróceniu zerowej stawki VAT na żywność? Po drugie, czy Trzecia Droga będzie popierała wepchnięcie Polski do strefy euro? I po trzecie, czy minister (Paulina) Hennig-Kloska, która reprezentuje TD w rządzie Donalda Tuska, złoży projekt ustawy przedłużającej tarczę energetyczną, a więc utrzymanie wsparcia finansowego, jeżeli chodzi o odbiorców energii, na drugie półrocze tego roku” - powiedział Błaszczak podczas konferencji prasowej w Warszawie.

Co zrobi Trzecia droga?

Szef klubu PiS dodał, że jego ugrupowanie liczy, iż Trzecia Droga poprze projekt ws. zerowego VAT-u na żywność.

Jesteśmy sceptyczni co do tego, że tak się stanie, ale teoretycznie taka możliwość przecież istnieje, bo politycy TD mówili w kampanii parlamentarnej, że sytuują się gdzieś pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością, a Platformą Obywatelską, a więc to będzie test, czy Trzecia Droga jest trzecią nogą Donalda Tuska, czy jest odrębnym bytem politycznym.

Zawiedzione obietnice

Dodał, że Trzecia Droga „zapowiadała w kampanii wyborczej chociażby akademiki za złotówkę”. „Nie ma akademików za złotówkę. Zapowiadała dobrowolny ZUS. Nie ma dobrowolnego ZUS-u, a więc TD nie wywiązywała się ze składanych deklaracji. Ale jeszcze raz poddajemy TD testowi” - oświadczył szef klubu PiS.

Narzucenie euro

Mówił, że kolejną sprawą jest próba „wepchnięcia Polski, polskiej waluty w strefę euro”. „Tak odczytujemy nagonkę, którą koalicja 13 grudnia rozpoczęła w stosunku do prezesa NBP, a więc chodzi o to, żeby pozbawić stanowiska prezesa (Adama) Glapińskiego, który stanowi barierę przed wtłoczeniem polskiej waluty do strefy euro” - powiedział szef klubu PiS.

Sprawa cen energii też niejasna

Po trzeciej, jak mówił, minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska zapowiadała, że przedstawi propozycję dotyczącą złagodzenia skutków uwolnienia cen energii.

To są deklaracje enigmatyczne, dlatego posłowie z klubu PiS, poseł Waldemar Buda rozpocznie dzisiaj kontrolę poselską w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, żeby sprawdzić, czy jest projekt, który stanowi właśnie taką osłonę.

Morawiecki dodał, że trzeba zadać pytanie podstawowe, „czy Trzecia Droga razem z Prawem i Sprawiedliwością zdecyduje się przywrócić zerową stawkę VAT na żywność”.

„Mamy takie możliwości w Sejmie. Nasi parlamentarzyści razem z parlamentarzystami Trzeciej Drogi mogą utworzyć większość, nie potrzebujemy do tego nikogo. Wystarczy przetestować dobrą wolę Trzeciej Drogi (…). Apel do TD: podejmijcie razem z nami ten bardzo prosty krok, przywrócenie zerowej stawki na żywność, po to, aby ulżyć portfelom Polaków” - powiedział b. premier.

Skutki euro? Tragiczne

Odniósł się także do kwestii ewentualnego wprowadzenie euro w Polsce. „Popatrzmy na Słowację i Polskę, jakieś 12-13 lat temu nasze dwa państwa były na podobnym poziomie rozwoju. Słowacja w międzyczasie wstąpiła do strefy euro. Widać bardzo wyraźnie, że euro Słowacji nie służy. Kolejnym przykładem jest Hiszpania, gdzie gwałtownie urósł dług publiczny przez ostatnie 10-12 lat. Te przykłady powinny nam dać dużo do myślenia” - powiedział Morawiecki.

Zdaniem b. szefa rządu, trzeci obszar, który może doprowadzić do zrujnowania portfeli Polaków to podniesienie cen energii elektrycznej i energii cieplnej od 1 lipca.

„Dlaczego od 1 lipca? Ponieważ w międzyczasie są wybory samorządowe i wybory europejskie. 1 lipca one będą już za nami i właśnie od 1 lipca rządzący chcą podnieść ceny energii elektrycznej, uwolnić ceny energii elektrycznej i energii cieplnej” - powiedział Morawiecki.

PAP/ as/