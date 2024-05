Polacy masowo zaciągają pożyczki. Wyniki są alarmujące

Sektor instytucji pożyczkowych udzieli w 2023 r. o 5,2 proc. więcej pożyczek, ale ich łączna wartość spadła o 6,4 proc. Wartość średniej pożyczki zmniejszyła się o 11 proc. – wynika z opublikowanej we wtorek informacji Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego (FRRF).

„Rok 2023 był pierwszym pełnym rokiem, gdy branża pożyczkowa funkcjonowała w oparciu o obniżony limit kosztów pozaodsetkowych. (…) w ujęciu liczbowym sprzedaż pożyczek utrzymała się na podobnym poziomie jak sprzed regulacji, wynosząc 3,78 mln sztuk. Jest to pochodna relatywnie wysokiego popytu konsumenckiego, jaki branża obserwowała w zeszłym roku. Rosnące zainteresowanie finansowaniem pozabankowym nie przełożyło się jednak na wartość sprzedaży” - wskazano w informacji prasowej Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego.

Wzrasta liczba, spada wartość pożyczek

Jak dodano, w 2023 r. instytucje pożyczkowe udzieliły finansowania na kwotę 12,9 mld zł, co w relacji rok do roku oznacza spadek o 6,4 proc.

Fundacja, opierając się na danych firmy CRIF wyliczyła, że poprzedni rok przyniósł branży także spadek średniej wartości pojedynczej pożyczki. W 2023 r. było to 3413 zł, co jest wartością o 11 proc. niższą niż ta z 2022 r., gdy kwota pojedynczego finansowania wynosiła 3835 zł.

„Z analizy rozkładu kwotowego udzielonych pożyczek w zeszłym roku wynika, że co druga udzielona pożyczka nie przekraczała kwoty 2 tys. złotych. Kolejne 38,2 proc. to pożyczki w przedziale od 2 do 7 tys. złotych. Najniższy udział w strukturze finansowania udzielanego przez branżę mają pożyczki powyżej 7 tys. złotych, które w 2023 r. stanowiły 11,9 proc., podczas gdy jeszcze w 2022 r. wskaźnik ten oscylował na poziomie 15,8 procent” – czytamy w informacji FRRF.

Kto się zapożycza?

Fundacja podała także, że ponad 60 proc. klientów instytucji pożyczkowych stanowią osoby do 40. roku życia, z czego najliczniejsza grupa osób to 30-latkowie. Najrzadziej z pożyczek pozabankowych korzystają osoby powyżej 65. roku życia. Seniorzy stanowią tylko 4,9 proc. wszystkich pożyczkobiorców.

pap, jb