Cukrzyca typu 2 - przyczyny, objawy. Oto jak jej zapobiec

Cukrzyca typu 2 - lepiej zapobiegać, niż leczyć

Cukrzyca typu 2 jest jedną z wielu współczesnych chorób cywilizacyjnych. Z roku na rok dotyka coraz większej liczby ludzi, a nieodpowiednie nawyki żywieniowe oraz brak aktywności fizycznej zwiększają ryzyko zachorowania na tę przewlekłą chorobę. Przekazywana może być też genetycznie, bez względu na nasz styl życia. Co powinniśmy robić, aby utrzymać cukrzycę z daleka od naszego organizmu?

Czym jest cukrzyca typu 2?

Nazywana także insulinozależną, jest chorobą metaboliczną objawiającą się ciągłym podwyższonym poziomem cukru we krwi oraz insulinooporonością. Najczęściej występuje u osób dorosłych po 30 roku życia, lecz w związku z coraz większą skali otyłości oraz podejmowaniem złych wyborów żywieniowymi, występuje także u dzieci i młodzieży.

Przyczyny

Cukrzycę powoduje wcześniejsze występowanie insulinooporności oraz problemy z wytwarzaniem insuliny. Są one bezpośrednim skutkiem nadwagi oraz otyłości. Zdarza się także, że nie mamy na to wpływu, gdyż możemy mieć genetyczne predyspozycje do wystąpienia cukrzycy. W takiej sytuacji powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na właściwą profilaktykę.

Wyróżniamy trzy podstawowe przyczyny cukrzycy typu 2:

• Uwarunkowania genetyczne

• Uwarunkowania środowiskowe oraz styl życia

• Uwarunkowana innymi czynnikami medycznymi

Diagnoza

Najprościej regularnie badać swój poziom cukru. Może to być badanie na czczo oraz po obciążeniu glukozą. Prawidłowy poziom cukru na czczo powinien mieścić się w granicach 70-99 mg/dl. Wszystko powyżej normy może świadczyć o podwyższonej glukozie we krwi i problemach z jej dystrybucją w organizmie. Poddawać badaniom powinny się szczególnie osoby starsze, otyłe, z nadciśnieniem, chorobami serca oraz z historią cukrzycy w rodzinie.

Objawy i rozwój choroby

Z początku objawy są niezauważalne, czasami może wystąpić insulinooporność. U takiej osoby trzustka nieprawidłowo wydziela insulinę, w konsekwencji produkuje jej coraz więcej, aby obniżyć poziom cukru we krwi, aż w końcu niszczy komórki i przestaję ją produkować. Najczęściej możemy doświadczyć wzmożonego pragnienia i częstego oddawania moczu, który z reguły ma słodki posmak, ze względu na przeciążenie nerek. W takiej sytuacji glukoza może dostawać się do moczu. Zbyt duży poziom cukru może powodować także ogólne osłabienie i zmęczenie oraz częste infekcje układu moczowo-płciowego. Leczenie

Wiadomo, że lepiej zapobiegać, niż leczyć. Dlatego już wcześniej warto edukować siebie oraz innych w kwestii zdrowego odżywiania oraz uprawiania aktywności fizycznej. W profilaktyce ważne jest również utrzymywanie odpowiedniej masy ciała, która zmniejszy ryzyko niektórych chorób sercowo-naczyniowych. Zdiagnozowaną cukrzycę leczy się farmakologicznie. Pacjentom podaje się metforminę, która to ma walczyć z insulinooporonością. Jeżeli ona jednak nie pomoże, lekarz zaleca wdrożenie kolejnych leków. W przypadku jakichkolwiek efektów po zastosowaniu leków konieczne będzie przyjmowanie insuliny.

Cukrzyca typu 2 to bardzo groźna choroba cywilizacyjna. Nieodpowiednio leczona może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak konieczność amputacji stóp, ślepota oraz niewydolność nerek. W przypadku zauważenia u siebie jakichkolwiek objawów warto najpierw zrobić serię badań, a stamtąd udać się do lekarza specjalisty, który poprowadzi nas kompleksowo oraz pomoże nam żyć z cukrzycą.

Filip Siódmiak

