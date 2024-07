Skromne powitanie Putina, wielka pompa dla Xi

Dwudniowy szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy, politycznego sojuszu zrzeszającego Chiny, Rosję i część państw azjatyckich, rozpoczął się w środę w stolicy Kazachstanu, Astanie. Na spotkanie przybyło kilkunastu przywódców państw, w tym Xi Jinping, Władimir Putin i Recep Tayyip Erdogan.

Obserwatorzy zwracają uwagę, że chińskiego przywódcę Xi już we wtorek z wielką pompą powitał na lotnisku prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew.

Chiny bliskie osobiście

Tego samego wieczoru spotkali się na nieformalnej kolacji. To piąta wizyta Xi w Kazachstanie, odkąd rządzi Chinami.

Tokajew wielokrotnie podkreślał, że Chiny są mu bliskie także osobiście - jako student Moskiewskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych (MGIMO) odbył praktykę w Pekinie, a następnie pracował tam przez kilka lat jako dyplomata. Tokajew włada językiem chińskim i jest znawcą chińskiej kultury.

Dystans wobec prezydenta Rosji

W środę rano z kolei prezydenta Rosji powitał na lotnisku premier Ołżas Bektenow, co przez niektórych ekspertów postrzegane jest jako znaczący sygnał, ponieważ w kazachstańskim systemie politycznym szef rządu nie odgrywa zbyt ważnej roli.

Kazachstan oficjalnie nie potępił Putina za agresję wobec Ukrainy i jest jednym z niewielu krajów, do których rosyjski dyktator może udać się bez obawy o aresztowanie na polecenie Międzynarodowego Trybunału Karnego, jednak Tokajew kilkakrotnie już sygnalizował, że stara się dystansować wobec Putina i delikatnie, choć konsekwentnie uniezależniać się od Rosji.

Będzie sekretarz generalny ONZ

Przywódcy Chin i Kazachstanu spotkali się dziś w Pałacu Prezydenckim na dwustronnych rozmowach, a do spotkania wszystkich głów państw dojdzie w czwartek.

Zapowiedziano też rozmowy dwustronne, m.in. spotkanie Putina z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem, podczas którego - według mediów rosyjskich i tureckich - omówione zostaną „ważne zagadnienia, w tym wojna na Ukrainie”.

W czwartkowym spotkaniu plenarnym ma wziąć udział także sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres oraz szefowie innych organizacji międzynarodowych, głównie zrzeszających państwa byłego ZSRR oraz Azji.

Astana pod specjalnym nadzorem

Tegoroczny 24. szczyt SzOW odbywa się pod hasłem „Wzmocnienie wielostronnego dialogu - dążenie do trwałego pokoju i rozwoju”. Ze względu na to wydarzenie ulice Astany patroluje więcej policjantów niż zazwyczaj, a przy wjeździe do miasta ustawiono posterunki kontrolne. Zamknięto też przedszkola, a większość pracowników sektora budżetowego pracuje w trybie zdalnym.

Szanghajska Organizacja Współpracy to organizacja powołana 15 czerwca 2001 przez Rosję, Chińską Republikę Ludową, Kazachstan, Kirgistan i Tadżykistan. W 2001 roku dołączył do niej Uzbekistan, w 2017 roku szeregi organizacji zasiliły Indie i Pakistan, a w 2022 do SzOW przyjęty został Iran. Status obserwatora mają Białoruś, Mongolia i Afganistan.- Organizacja ma charakter paktu politycznego, choć pojawiają się sygnały o możliwości przekształcenia jej w sojusz wojskowy.

Z Astany Sebastian Markiewicz (PAP)/bz

