Dieta paleo podważona? Nowe badania

Dieta paleo wcale nie składała się wyłącznie z mięsa? Badania są zaskakujące.

Współczesna wersja diety paleo opiera się w głównej mierze na mięsie, rybach, owocach morza oraz ograniczonej ilości warzyw, owoców, nierafinowanych olejów, orzechów i nasion. Jednocześnie zabrania ona spożywania produktów poddanych jakimkolwiek procesom przetwórczym, w tym nabiału, produktów mącznych czy mięsa w przetworzonej postaci na przykład boczku czy wędliny.

Taki sposób żywienia ma przypominać ten rzekomo praktykowany przez ludzi zamieszkujących Ziemię przed nastaniem ery rolnictwa i osiadłego trybu życia.

Co mówią badania?

Tymczasem artykuł opublikowany na łamach naukowego czasopisma „Nature Ecology & Evolution” przedstawia dowody, zaprzeczające teorii, wedle której dawni ludzie jedli głównie mięso. Okazuje się, że ich dieta obfitowała w zdecydowanie większe ilości produktów pochodzenia roślinnego.

Dokładna analiza metodami izotopowymi pozostałości składu kości oraz uzębienia ludzi zwanych Iberomaurusami, zamieszkujących dzisiejsze tereny Maroka, wykazała, że sięgali oni często po produkty roślinne. Były to m.in. „fermentujące rośliny skrobiowe”, takie jak dzikie zboża czy żołędzie.

Autorzy badań zastrzegają co prawda, że nie dotyczy to całej ówczesnej ludności, niemniej jednak jest to kolejny potwierdzony naukowo przykład wskazujący, iż dieta dawnych ludów nie opierała się wyłącznie na mięsie.

Nawet Neandertalczycy jedli groszek

Kolejne badanie z 2024 roku przeprowadzone na terenach dzisiejszego Peru dowodzi, iż przeszło 80 procent pożywienia tamtejszych mieszkańców stanowiła żywność roślinna.

Z kolei praca z 2022 roku ujawniła, że Neandertalczycy również, wbrew przyjętej opinii, nie stronili od roślin, korzystając na przykład z dzikich orzechów, groszku czy soczewicy.

Zatem stwierdzenie, iż człowiek już od najdawniejszych czasów żywił się mięsem zostało podważone i wymaga poważnej rewizji.

Filip Siódmiak

Źródło: https://edition.cnn.com/2024/04/30/africa/morocco-ancient-humans-paleo-diet-scn/index.html