Szokujące dane! Konsumpcja leci na łeb

Sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) spadła o 3 proc. r/r we wrześniu 2024 r., podał Główny Urząd Statystyczny. W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 5,7 proc. We wrześniu 2024 r. spadek sprzedaży detalicznej r/r odnotowano w większości grup.

„Sprzedaż detaliczna w cenach stałych we wrześniu 2024 r. była niższa niż przed rokiem o 3 proc. (wobec spadku o 0,3 proc. we wrześniu 2023 r.). W porównaniu z sierpniem 2024 r. notowano spadek sprzedaży detalicznej o 5,7 proc.. W okresie styczeń-wrzesień2 2024 r. sprzedaż wzrosła r/r o 2,6 proc. (wobec spadku o 3,4 proc. w analogicznym okresie 2023 r.)” - czytamy w komunikacie.

Sprzedaż detaliczna we wrześniu 2024 / autor: materiały prasowe

Te dane stanowią dodatkowo zaskoczenie i rozczarowanie, bo eksperci ekonomiczni obstawiali (tzw. konsensus rynkowy) 2,1 proc. wzrostu r/r (sprzedaż w cenach stałych).

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym sprzedaż detaliczna w cenach stałych we wrześniu 2024 r. była o 5,7 proc. niższa w porównaniu z sierpniem 2024 r.

Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących we wrześniu była wyższa niż przed rokiem o 2,2 proc. i o 5,8 proc. m/m, podano .

We wrześniu 2024 r. największy spadek sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) w porównaniu z analogicznym okresem 2023 r. spośród prezentowanych kategorii towarów odnotowały podmioty z grupy „tekstylia, odzież, obuwie” (o 12,5 proc.). Zmniejszenie sprzedaży zaobserwowano również w następujących grupach: „meble, rtv, agd” (o 8 proc.), „żywność, napoje i wyroby tytoniowe” (o 7,6 proc.), „paliwa stałe, ciekłe, gazowe” (o 4,8 proc.) oraz „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (o 2,8 proc.), wymieniono w komunikacie.

Dramatyczny spadek sprzedaży o 12,5 proc. zanotowano w branży odzieżowej i tekstylnej / autor: Fratria

Dane o sprzedaży detalicznej za wrzesień 2024 r. potwierdzają, że w Polsce nie obserwujemy boomu konsumpcyjnego. Spadek zarówno w cenach stałych, jak i bieżących wskazuje na osłabienie dynamiki konsumpcji. Realny wzrost płac wyhamował, a inflacja nadal ogranicza wzrost siły nabywczej gospodarstw domowych, co wyraźnie widać w kategoriach takich jak odzież, meble czy żywność – skomentowali dane analitycy platformy inwestycyjnej Portu

Wzrost stopy oszczędności wśród Polaków może sugerować, że konsumenci są bardziej ostrożni i decydują się na gromadzenie oszczędności zamiast większych wydatków. To może tworzyć potencjał do przyszłego ożywienia konsumpcji, gdy inflacja spadnie. Na ten moment, jednak, dane te wskazują na utrzymującą się ostrożność w wydatkach, co może ograniczać dynamikę wzrostu gospodarczego w najbliższym czasie.” – oceniają analitycy Portu.