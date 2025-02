Biedni Europejczycy. Wykluczeni energetycznie na amen

Gdy władze unijne szykują strategie dla ratowania gospodarki, związki zawodowe biją na alarm w sprawie ubóstwa energetycznego. Dziesiątki milionów Europejczyków nie stać na opłacanie rachunków za ogrzewanie.

Dane pokazujące skalę problemu, jak wysokie są koszty energii i ogrzewania w UE, które skutkują tym, że znacznej części społeczeństwa nie stać na regulowanie opłat, pokazała Europejska Konfederacja Związków Zawodowych, Jak podał portal Euractive, organizacja szacuje, że „w 2023 r. ponad 10 procent Europejczyków nie mogło pozwolić sobie na ogrzewanie swoich domów”.

Ogromny wzrost skali ubóstwa

Dane w oparciu o informacje Eurostatu wskazują na ogromny wzrost problemu. Skoro w 2019 r. prawie 30,8 mln Europejczyków nie było stać na ogrzewanie swoich domów, a w 2023 r. liczba ta wzrosła o ponad 47,5 mln osób. I - co szczególnie istotne – w trudnej sytuacji były nie tylko osoby bez zatrudnienia, ale także pracujące. Okazało się bowiem, że co druga osoba dotknięta ubóstwem energetycznym ma pracę. Dla porównania w badaniu z 2021 roku ta sama organizacja związkowa informowała, że ​​15 proc. ubogich pracowników w UE — nie ma wystarczającej ilości pieniędzy na ogrzewanie.

Wydawać by się mogło, że to dane dotyczące okresu, gdy trwał kryzys energetyczny wywołany napaścią Rosji i Ukrainę a notowania ropy i gazu wybyły wyjątkowo wysokie. Jednak z drugiej strony informacje te świadczą o niepokojącym zjawisku, że nie pomogło nawet oferowane przez rządy wielu państw wsparcie finansowe i mrożenie cen. Możliwe też, że dane za rok ubiegły również nie będą optymistyczne, skoro – według Euractive - Konfederacja zaapelował do władz w Brukseli, „aby plan działania unii na rzecz przystępnej cenowo energii skupił się także na rachunkach gospodarstw domowych, a nie tylko na kosztach ponoszonych przez przemysł”.

Przypomnijmy, że już w najbliższą środę Komisja Europejska opublikuje kilka dokumentów strategicznych, które maja służyć pobudzeniu przemysłu a szczególnie zmniejszeniu kosztów energii dla biznesu.

Agnieszka Łakoma

