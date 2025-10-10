Seniorzy wykupili pociągi za złotówkę. Inni zostali na peronie

PKP Intercity wprowadziło promocję z okazji Europejskiego Dnia Seniora, oferując bilety za złotówkę dla osób powyżej 60. roku życia. - Do tej pory bilety w promocyjnej cenie kupiło ponad 100 tys. osób - mówi WP Maciej Dutkiewicz, rzecznik prasowy PKP Intercity. Zainteresowanie przerosło oczekiwania organizatorów i teraz brakuje miejsc dla innych pasażerów.

Z okazji Europejskiego Dnia Seniora, który przypada 20 października, PKP Intercity przygotowało nietypową promocję – każda osoba powyżej 60. roku życia może tego dnia podróżować dowolnym pociągiem za symboliczną złotówkę. Sprzedaż biletów rozpoczęła się 1 października i cieszy się niespotykaną popularnością. Do 8 października seniorzy wykupili już ponad 100 tys. biletów, a najpopularniejsze trasy to Warszawa-Trójmiasto, Warszawa-Kraków i Warszawa-Poznań.

Podróżni wściekli: „Nie ma miejsc!”

Ogromne zainteresowanie promocją zaskoczyło wszystkich – dlatego teraz brakuje biletów dla pozostałych pasażerów. 20 października przypada w poniedziałek, który jest kluczowym dniem tygodnia dla wielu osób dojeżdżających do pracy lub studiujących w innym mieście. Niemożność zakupu biletów jest dla nich poważnym problemem. Internauci wylali swoje żale pod postami PKP Intercity. Część komentujących uważa, że promocja powinna być rozłożona na kilka dni, by nie blokować miejsc na popularnych trasach.

PKP Intercity: sytuacja pod kontrolą

Jak donosi portal wiadomości.wp.pl, spółka PKP Intercity zdecydowała się na zorganizowanie promocji w październiku, gdyż jest to miesiąc, w którym pociągi są najmniej obłożone. Jednocześnie spółka zapewnia, że monitoruje sprzedaż i w razie potrzeby będzie wydłużać wybrane składy, by wszyscy chętni mogli podróżować. PKP Intercity zachęca też do sprawdzania dostępności biletów na bieżąco, ponieważ niektóre mogą wracać do sprzedaży.

Seniorzy zadowoleni, reszta mniej

Choć promocja wywołała duże emocje, wielu seniorów cieszy się z okazji do taniej podróży i daje temu wyraz w internecie. „PKP Intercity zafundowało mi wspaniałe zakończenie sezonu przed zimą” – pisze jeden z internautów, cytowany przez wiadomosci.wp.pl. Dla innych pasażerów to jednak lekcja, by planować podróże z wyprzedzeniem – zwłaszcza w czasach, w których jedna złotówka potrafi wywrócić kolejowy rozkład jazdy do góry nogami.

