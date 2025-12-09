Gigantyczna redukcja. Zwolnią 3 tys. pracowników, zamkną 150 sklepów

Eurocash ogłosił rozpoczęcie gruntownej restrukturyzacji, w ramach której planuje zamknąć 150 sklepów Delikatesy Centrum oraz zredukować 3 tys. etatów. Firma postawi na rozwój franczyzy i uproszczenie struktury operacyjnej, co ma poprawić rentowność i wzmocnić pozycję na rynku detalicznym.

Nowa strategia „Sieć Ludzi Stąd” zakłada transformację organizacyjną, przejście na model franczyzowy i mniejszą liczbę sklepów własnych. Zmiany obejmą także zwolnienia, w tym około 1 tys. stanowisk biurowych. Restrukturyzacja wiąże się z kosztami w wysokości 200-300 mln zł, które wpłyną na wynik EBITDA w 2025 roku, jednak w kolejnych latach firma liczy na oszczędności rzędu 400 mln zł.

Eurocash planuje także rozwój platformy e-commerce Frisco.pl, zwiększenie oferty produktów świeżych i własnych marek oraz zastosowanie narzędzi analitycznych w zarządzaniu siecią. Celem Grupy jest osiągnięcie EBIT na poziomie 600 mln zł do 2027 roku.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

pap, interia, isbnews, jb

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Telewizja wPolsce24: w NBP próba odsunięcia prezesa

Zmarnowana przez politykę szansa LOT?

Polak pokieruje największą na świecie fabryką JTI

»»Budżet rozpaczy i ogromny dług! – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24