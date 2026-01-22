Bierecki: „przeoczenie” podatkowe premiuje firmy pożyczkowe

Na konferencji prasowej w Sejmie poseł Janusz Kowalski (PiS) i senator Grzegorz Bierecki zapowiedzieli wniesienie do Sejmu projektu nowelizacji ustawy o podatku CIT, podwyższającej stawki podatku dla firm pożyczkowych do poziomu płaconego przez banki komercyjne i SKOK. Ma to przynieść dodatkowe wpływy do budżetu w wysokości kilkudziesięciu milionów złotych rocznie, porównywalnie do wpływów od sektora banków spółdzielczych.

W odróżnieniu od banków i SKOK-ów, firmy pożyczkowe, branża na rynku wielkości 40 mld złotych, która obsługuje 4,5 mln Polaków, reprezentowana w większości przez zagraniczne korporacje, przez np. takie firmy jak Provident została uprzywilejowana i w ustawie nie przewidziano dla nich podwyżki podatku CIT. Jako konstruktywna opozycja naprawiamy ten błąd - wskazywał na konferencji poseł Janusz Kowalski.

Razem z sen. Grzegorzem Biereckim, na bazie poprawek senatu do ustawy o podwyżce CIT, została przygotowana nowelizacja, w której proponujemy, aby tę nierówność w traktowaniu instytucji finansowych zlikwidować i opodatkować firmy pożyczkowe według stawki 21 i 11 proc.

Ufamy, że ta propozycja, likwidacji tej luki w opodatkowaniu, znajdzie wsparcie wszystkich sił politycznych w Sejmie - podkreślił poseł PiS.

Senator Grzegorz Bierecki (L) i poseł Janusz Kowalski (P) na konferencji prasowej / autor: Telewizja wPolsce24 - screen

Bierecki: przeoczenie, które preferuje firmy oceniane często jako lichwiarskie

Senator Grzegorz Bierecki w swoim wystąpieniu przypomniał, że w Senacie podczas prac nad podwyżką stawek podatku CIT dla banków senatorowie PiS wskazywali na to przeoczenie dotyczące firm pożyczkowych, które bardzo dynamicznie się rozwija na polskim rynku i zrównuje się z sektorem spółdzielczym.

W Senacie z powodu tempa prac nad ustawą nie zostało ono uwzględnione, teraz możemy to naprawić, przedstawiając w Sejmie propozycję nowelizacji, która przyniesie dla budżetu znaczące środki, przede wszystkim na finansowanie naszych Sił Zbrojnych.

Mówię przeoczenie, bo gdyby był to zamiar, trzeba by zapytać koalicji rządowej, dlaczego narusza równowagę konkurencyjną na rynku, co rodzi pytania konstytucyjne. Chodzi też o kwestię, dlaczego preferencje podatkowe są skierowane akurat do firm, których działalność w opinii publicznej ma charakter lichwiarski. To pytanie wybrzmi w debacie nad projektem ustawy, który posłowie dziś składają - podwiedział senator Grzegorz Bierecki.

W odpowiedzi na pytanie telewizji wPolsce24 senator Grzegorz Bierecki oszacował, że opodatkowanie firm pożyczkowych przyniesie wpływy rzędu kilkudziesięciu milionów złotych rocznie, „porównywalne do wpływów od banków spółdzielczych”.

Krzysztof Kotowski, redaktor prowadzący wGospodarce.pl

