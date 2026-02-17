Od dziś obowiązują nowe oznaczenia warzyw i owoców

Sklepy mają nowy obowiązek, a w zasadzie obowiązki, bo dziś weszły w życie nowe, restrykcyjne przepisy dotyczące znakowania owoców i warzyw m.in. flagą kraju pochodzenia. Dotyczą one również produktów sprzedawanych przez internet. Produkty bez oznaczeń można wprowadzać do obrotu tylko do wyczerpania zapasów. Jakie dane muszą obowiązkowo znaleźć się na etykietach?

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem, są to: czytelne i dobrze widoczne szczegółowe informacje dotyczące kraju pochodzenia danego artykułu oraz – w stosownych przypadkach – klasy produktu, jego wielkości, odmiany lub typu handlowego. Etykiety powinny znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie oferowanych towarów.

Pakowane warzywa i owoce nie są wyjątkiem

Jeśli chodzi o konfekcjonowane owoce czy warzywa, na każdym opakowaniu – nie tylko zbiorczym, ale również detalicznym – muszą znaleźć się nazwa i adres podmiotu pakującego lub wysyłającego towar, a także pełna nazwa państwa, z którego on pochodzi.

Znaki handlowe też są etykietą

Zgodnie z unijnymi przepisami, określenie „etykieta” odnosi się również do znaków handlowych i firmowych widniejących na opakowaniu. Niestety, w takich sytuacjach wprowadzanie konsumentów w błąd zdarza się regularnie. Aby tego uniknąć, producenci powinni unikać określeń typu „najwyższa jakość”, czy produkt „premium”, jeśli nie jest to potwierdzone stosownymi certyfikatami. Tym bardziej, że to właśnie producenci żywności ponoszą odpowiedzialność za wprowadzane do obrotu artykuły – również w zakresie ich rzetelnego oznakowania.

Handel: nowe przepisy mogą zwiększyć koszty

Sceptycznie do nowych przepisów ws. „flagowania” owoców i warzyw podchodzą sieci handlowe zrzeszone w Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji (POHiD). Ich zdaniem, wprowadzenie tego obowiązku może się przyczynić do wzrostu kosztów produktów i zwiększyć „ryzyko błędów w decyzjach konsumentów”. Ponieważ flagi są wizualnie łatwe do pomylenia i dublują istniejącą informację tekstową o państwie pochodzenia. Organizacja szacuje, że koszt wdrożenia nowych oznaczeń dla dużych sieci handlowych może sięgnąć ok. 17 mln zł.

Grzegorz Szafraniec

na podst. mat. IJHARS i PAP