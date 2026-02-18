KRUS wziął na cel obowiązkowe ubezpieczenia OC

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sprawdza czy rolnicy wykupili obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. W tym roku kara za brak takiej polisy wzrosła do 480 zł. To jednak najmniejszy problem – w razie nieszczęśliwego wypadku konsekwencje finansowe mogą być wielokrotnie wyższe.

Obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia gospodarstwa ma każdy właściciel działki rolnej o areale ponad 1 ha. Polisa chroni m.in. w przypadku uszkodzenia mienia sąsiada, wypadku osoby pomagającej przy pracach czy szkód wyrządzonych podczas prac polowych. Brak ubezpieczenia wiąże się nie tylko z ryzykiem pokrycia odszkodowania z własnej kieszeni, ale również z grzywną pieniężną.

Płaca w górę, kara w górę

Wysokość opłaty za niewykupienie polisy jest powiązana z płacą minimalną. Ta, od 1 stycznia wynosi ona 4806 zł brutto, dlatego grzywna za brak OC to 480 zł. Nakłada ją Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), który może korzystać z danych rejestrowych i informacji z gmin.

Największe ryzyko to odszkodowanie

Jeśli dojdzie do wypadku, a rolnik nie ma ważnej polisy, koszty mogą sięgnąć dziesiątek lub setek tysięcy złotych. UFG wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu, ale później zażąda zwrotu pieniędzy (tzw. zasada regresu) od nieubezpieczonego gospodarza. Dlatego warto sprawdzić, czy polisa zachowuje ciągłość – nawet jednodniowa przerwa może oznaczać karę i poważne konsekwencje.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24; źródło: info.ufg.pl

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

„Siedmiokilometrowy zator” - o szkodzących Polsce, niemieckich kontrolach granicznych

Zawrotna kariera odroczonych płatności

Morawiecki mówi Tuskowi: „Sprawdzam”, „Wiem, skąd wziąć 25 mld zł’”

»»Kuszące płatności odroczone – oglądaj „Piątkę wGospodarce” telewizji wPolsce24