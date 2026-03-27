Pułapka w obniżce cen paliw?

Po zapowiedzi premiera Donalda Tuska o obniżeniu VAT-u na paliwa z 23 proc. do 8 proc. oraz zmniejszeniu akcyzy, które miały obniżyć ceny paliw na stacjach o około 1,2 zł na litrze, Orlen wprowadził zmiany w cenach hurtowych. W piątek podniósł cenę oleju napędowego Ekodiesel o 121 zł za metr sześc., podczas gdy cena benzyny Eurosuper 95 spadła o 15 zł za metr sześc.

Zmiana hurtowych cen paliw w Orlenie - drożeje olej napędowy

Orlen podwyższył ceny hurtowe oleju napędowego Ekodiesel o 121 zł za metr sześc.. Wcześniej cena wynosiła 6 749 zł za metr sześc., a po podwyżce wzrosła do 6 870 zł za metr sześc..

Dla benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 Orlen obniżył cenę hurtową o 15 zł na metr sześc., z 5 626 zł na 5 611 zł.

Tak wynika z danych publikowanych przez koncern. Wcześniej, od początku tygodnia, oba te paliwa taniały tam trzykrotnie.

Obniżka czy podwyżka? Czyli jak zarobić

Podwyżka ceny oleju napędowego może budzić wątpliwości, czy obniżki VAT i akcyzy przełożą się na realne oszczędności dla konsumentów. Zmiana cen hurtowych wprowadza niepewność na rynku, a koncerny paliwowe mogą wykorzystać te wahania do dostosowania swoich marż i manipulowania cenami na stacjach. Choć rząd wprowadza mechanizmy kontrolne, takie jak maksymalna cena paliw, zmiany cen hurtowych mogą wpłynąć na ostateczną cenę na stacjach, co ogranicza efekt obniżek podatków dla końcowego odbiorcy.

Dodatkowo, Orlen wciąż zarabia na sprzedaży paliw, mimo obniżek podatków, co może sugerować, że koncerny paliwowe szukają sposobów na obejście nowych regulacji. To może prowadzić do sytuacji, w której konsumenci nie odczują pełnego efektu zapowiadanych obniżek cen paliw.

pap, jb