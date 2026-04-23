Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego. Kto laureatem za rok 2025?

12 maja 2026 roku na Zamku Królewskim w Warszawie przedstawiony zostanie Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego za 2025 rok, który pokaże kondycję finansową samorządów w Polsce. Laureaci zostaną wybrani w pięciu kategoriach: gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska, gmina miejska, miasto na prawach powiatów, powiat ziemski. To jedyne takie opracowanie, które pokazuje tempo zmian i kierunki rozwoju polskich samorządów i wskazuje liderów, którzy najlepiej poradzili sobie z rosnącymi obowiązkami.

Jednostki samorządu terytorialnego odgrywają kluczową rolę w realizacji zadań publicznych. Ich stabilność finansowa i zdolność do samodzielnego działania w dużej mierze determinują jakość życia obywateli oraz skuteczność polityki regionalnej. Dlatego tak istotne jest systematyczne monitorowanie ich kondycji finansowej w kontekście dynamicznie zmieniających się uwarunkowań społeczno-gospodarczych oraz legislacyjnych.

Rok 2025 stanowił dla wielu samorządów rok przełomowy w związku z wejściem w życie wielu nowych zadań i zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu. Od początku roku samorządowcy musieli poradzić sobie z nowymi obowiązkami w zakresie obrony cywilnej i ochrony ludności, cyberbezpieczeństwa, planowania przestrzennego, podwyżkami dla nauczycieli, zmianami w zasadach finansowania i nowymi zasadami ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Zakres tych dodatkowych obowiązków był wyjątkowo szeroki, a większość wdrażanych przepisów miała bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców.

Ranking ukazujący kondycję finansową samorządów w ubiegłym roku, wskazuje tych najmocniejszych, którzy zapewne najlepiej poradzili sobie z wyzwaniami. Jednak nikt nie ma wątpliwości, że nawet przed tymi najmocniejszymi stoją trudne zadania.

Ubiegłoroczna Gala prezentacji Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego / autor: materiały prasowe Instytutu Studiów Wschodnich

Jedyny taki ranking w Polsce

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego 2025 to jedyne opracowanie w Polsce, które obejmuje wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Jest ono kompleksowe, apolityczne i obiektywne, mierzone aktualnymi wskaźnikami ekonomicznymi. Ranking porównuje wyniki z roku 2025 do tych osiągniętych w roku 2024. Dzięki temu można wychwycić dynamikę zmian i tempo rozwoju poszczególnych gmin, miast, powiatów i województw. Bogactwo informacji o stanie i funkcjonowaniu JST umożliwia dokonywanie rzetelnych analiz i ocen całorocznych wysiłków liderów samorządu.

Do przygotowania opracowania wykorzystano miernik syntetyczny jako wielokryterialny miernik oceny. Zastosowano ten sam zestaw 7 wskaźników oceny kondycji finansowej JST, na bazie których powstał ranking w latach poprzednich. Ranking jest analizą kondycji finansowej wszystkich JST, przygotowywaną od 9 lat przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich przy współpracy z niezależnymi, renomowanymi instytucjami: Krajową Radą Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu.

Nagrody dla najlepszych samorządów

Prezentacja Rankingu odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie we wtorek, 12 maja 2026 r. o godzinie 14.00. W spotkaniu przewidziano udział 250 gości - liderów samorządowych oraz elit regionalnych, przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, kultury, nauki, NGO i mediów. Zwycięzcy Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego za 2025 rok w każdej z kategorii – gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska, gmina miejska, miasto na prawach powiatów, powiat ziemski – zostaną uhonorowani podczas uroczystej Gali.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich - organizator Forum Ekonomicznego w Karpaczu i Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach.

