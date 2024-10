Budżet na granicy szaleństwa finansowego

Już w następnym tygodniu na posiedzeniu Sejmu przewidziane jest I czytanie ustawy budżetowej, przypomnijmy - z rekordowym deficytem wynoszącym prawie 290 mld zł - ale na odbudowę po powodzi, przewidziano w nim rezerwę zaledwie w wysokości ok.3,1 mld zł – pisze poseł i ekonomista dr Zbigniew Kuźmiuk w komentarzu na portalu wPolityce.pl

Skromność pomocy powodziowej dla poszkodowanych, wynika z tego, że zarówno tegoroczny budżet państwa jak i ten przyszłoroczny, są napięte do granic wytrzymałości i z deficytami, które można określić jako na granicy szaleństwa finansowego – ocenia dr Zbigniew Kuźmiuk na portalu wPolityce.pl.

Kuźmiuk wylicza: Ten tegoroczny z deficytem wynoszącym blisko 184 mld zł, będzie miał jeszcze większe kłopoty, bo minister finansów już się przyznał, że nie uda się wykonać tegorocznych dochodów budżetowych na kwotę co najmniej 40 mld zł. Zamiast 682 mld zł dochodów budżetowych ma być ich tylko ok. 640 mld zł i to nie jest pewne, po z komunikatu resortu za okres styczeń - sierpień wynika, że do końca roku powinno wpłynąć do budżetu jeszcze ponad 270 mld zł , czyli średnio po ok 70 mld zł miesięcznie, podczas gdy do tej pory wpływało po ok. 50 mld zł miesięcznie.

Astronomiczny deficyt

Zupełnie dramatycznie wygląda projekt budżetu na następny rok, jak już wspomniałem rząd zaproponował deficyt wręcz o astronomicznych rozmiarach w wysokości ok. 290 mld zł, co oznacza, że żeby zrealizować wydatki w wysokości ponad 920 mld zł, ok 1/3 środków na każdy rodzaj wydatku, trzeba pożyczyć - alarmuje polityk PiS. .

Co więcej rozmiary deficytu są tak ogromne, że stanowi on blisko 50 proc. planowanych dochodów budżetowych, co jest propozycją wręcz nieodpowiedzialną i jak się wydaje skrojoną tylko na pół roku, jako budżet na wybory prezydenckie – ocenia autor komentarza na a portalu wPolityce.pl.

