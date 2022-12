S&P500 przerywa spadkową passę

Wtorkowa sesja kończyła się znacznie lepiej niż rozpoczynała. Początkowy szok i negatywna reakcja na zaskakujące podwyższenie limitu rentowności obligacji 10-letnich przez Bank Japonii była stopniowo wymazywana na większości rynków – jedynie jen dalej się aprecjonował, kurs USDJPY kończył dzień 3,75 proc. niżej. Krótko po negatywnych otwarciach rynki europejskie zaczęły odbijać, ale robiły to w dość zróżnicowanym tempie. Najszybciej ruch w górę zakończył się w Niemczech, a DAX zakończył dzień 0,42 proc. niżej. Na drugim biegunie pośród głównych indeksów znalazł się hiszpański IBEX, rosnący o 0,59 proc. Silne umocnienie jena zapewniło dużą zmienność na rynku walutowym, ale finalny wpływ na EURUSD i pozostałe główne pary dolarowe okazał się niewielki.

GPW w końcówce roku wciąż daje inwestorom powody do zadowolenia. Wczoraj WIG20 wzrósł o 1,14 proc., mWIG40 o 1,27 proc, jedynie sWIG80 stracił 0,77 proc. Wśród dużych spółek dobrze zachowywała się cała „czołówka wagowa” indeksu, największe pozytywne kontrybucje wnosiły Orlen (+1,62 proc.), PZU (+2,37 proc.), PKO (+1,41 proc.), Pekao (+2,10 proc.) i KGHM (+1,45 proc.). Najsilniej drożało Orange (+3,05 proc.). mWIG40 w górę niosły m.in. ING (+3,79 proc.), Budimex (+3,27 proc.) i Azoty (+6,44 proc.). Najważniejszymi winowajcami słabości małych spółek były Asseco SEE (-3,83 proc.) i VRG (-5,46 proc.). Warto wspomnieć, że bardzo pozytywne były wczorajsze dane z Polski. Nieco silniej od oczekiwań spadł wskaźnik PPI (z 23,1 proc. r/r do 20,8 proc. r/r), znacznie wyższa od prognoz okazała się dynamika produkcji przemysłowej (4,6 proc. r/r vs. 2,2 proc. r/r) i wynagrodzeń (13,9 proc. r/r vs. 13,3 proc. r/r).

S&P500 przerwało wczoraj spadkową passę, ale zwyżka głównego indeksu o 0,10 proc., a NASDAQ o 0,01 proc. z pewnością nie może zostać określona jako odbicie. Dla obu problemem pozostaje Tesla, której notowania spadały wczoraj o kolejnych 8,1 proc. W ciągu 3 miesięcy spółka straciła 55,4 proc. wartości, w tym samym okresie S&P500 było neutralne. Zamieszanie wokół Twittera stało się niezwykle kosztowne dla Elona Muska, który staje się obiektem narastającej krytyki akcjonariuszy, zarzucających mu niewypełnianie obowiązków CEO Tesli.

W godzinach porannych spada większość rynków azjatyckich, wciąż znajdujących się pod presją za sprawą Nikkei, ale powyżej poziomu naturalnego znajduje się Hang Seng, a notowania kontraktów futures sugerują pozytywne otwarcia w Polsce i Europie. W ciągu dnia poznamy odczyt wskaźnika CB Consumer Confidence z USA, a także polską sprzedaż detaliczną, produkcję budowlano-montażową oraz wskaźniki krajowej koniunktury konsumenckiej. Na uwagę zasługuje zachowanie kruszców. Po wczorajszych wzrostach złoto traci YTD względem dolara mniej niż 1 proc. Srebro, które podrożało o ponad 5 proc., jest już na plusach względem początku roku.

Kamil Cisowski

Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego

Dom Inwestycyjny Xelion

Czytaj też: Philip Morris i Budimex przystąpiły do współdziałania z KAS