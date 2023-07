Nienajlepszy początek sezonu źle wróży przed podwyżkami stóp

Piątkowa sesja w Europie nie różniła się znacząco od pozostałych w ubiegłym tygodniu. Po neutralnym lub lekko ujemnym otwarciu rynków na kontynencie obserwowaliśmy niewielkie przesunięcie indeksów w górę w trakcie handlu. Większości z nich wystarczyło to, żeby zamknąć się na plusie – najsilniejsze spośród głównych indeksów CAC40 zyskało 0,65 proc.. Stoxx 600 wsrósł o 0,32 proc., a negatywnie wyróżniał się DAX, tracący 0,17 proc., za co winę ponosił głównie SAP (-4,17 proc.) taniejący po słabym raporcie wynikowym.

WIG20 spadł o 0,16 proc., mWIG40 o 0,13 proc., a sWIG80 o 0,10 proc.. Piątkową sesję trudno zaliczyć do ciekawych, najsilniej drożejące w głównym indeksie Pepco rosło o 1,44 proc.. Słabszy wynik na tle Europy wynikał z przeceny WIG_Banki o 0,75 proc., nie zmienia to jednak faktu, że na przestrzeni całego tygodnia polska giełda ponownie okazała się lepsza od europejskich i amerykańskiej, WIG odnotował półtoraprocentowy wzrost. Dzięki sile spółek energetycznych mWIG40 notuje już stopę zwrotu powyżej 28 proc. YTD, wyprzedzając tym samym sWIG80, co jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się bardzo mało prawdopodobne.

S&P500 wzrosło o 0,03 proc., a NASDAQ spadł o 0,22 proc.. Sesja wpisywała się w schemat całego tygodnia, dość dobre zachowanie szerokiego rynku było równoważone przez spuszczanie powietrza z notowań najsilniej drożejących w ostatnich miesiącach gigantów IT – Meta traciła 2,73 proc., nVIDIA 2,66 proc.. Główna różnica polegała na korekcie małych i średnich banków, ale rynek wciąż wygląda dość zdrowo – na plusie zamknęło się okrągłych 300 spółek głównego indeksu. Początek sezonu wynikowego oceniamy negatywnie, umacniając się w przekonaniu, że zbliżamy się do korekty. Po publikacji 18 proc. raportów oczekiwania Factset odnośnie zagregowanej dynamiki zysków obniżyły się do -9 proc. r/r, aktualny wyprzedzający wskaźnik cena/zysk to 19,5. Negatywny jest fakt, że zaledwie 61 proc. spółek pokazało przychody wyższe od oczekiwań.

W Azji w poniedziałek większość indeksów spada, niemal dwuprocentową przecenę notuje Hang Seng, pozytywnie wyróżnia się natomiast Nikkei, które rośnie o ponad 1 proc. po piątkowych doniesieniach, że wbrew wcześniejszym oczekiwaniom Bank Japonii niekoniecznie wprowadzi jakiekolwiek modyfikacje w mechanizmie YCC w końcówce tygodnia. Oczekujemy, że sesja w Europie rozpocznie się na minusach, o jej dalszym przebiegu zadecydują przede wszystkim czerwcowe dane PMI ze strefy euro i USA. Cały tydzień upłynie oczywiście pod znakiem posiedzeń banków centralnych – w środę stopy podwyższy Fed, w czwartek EBC. Kontynuacja wzrostów w najbliższych dniach stoi w naszej ocenie pod dużym znakiem zapytania.

Kamil Cisowski, dyrektor zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion