EBC utrzymuje stopy na najwyższym w historii poziomie

Po dziesięciu podwyżkach z rzędu w październiku Europejski Bank Centralny utrzymał stopy procentowe bez zmian. Stopa depozytowa, którą od lipca ub. r. podniesiono o 450 pb, została pozostawiona na najwyższym w historii poziomie 4 proc. Decyzja Rady Prezesów jest zgodna z oczekiwaniami i wyceną rynkową.

Przestrzeń do podwyżek została wyczerpana, a powodów do kontynuacji zacieśniania nie dostarcza rozwój sytuacji gospodarczej. Wprawdzie Rada Prezesów EBC wciąż może próbować utrzymać ostre nastawienie i przekonywać, że dalsze podnoszenie kosztu pieniądza jest możliwe, ale inwestorzy nie powinni pójść tym tropem w świetle ostatnich, pesymistycznych informacji.

Gospodarka strefy euro balansuje na krawędzi recesji, a wskaźnik Composite PMI łącznie oddający koniunkturę w usługach i przemyśle spadł właśnie do 46,5 pkt, najniższego poziomu do pandemicznego 2020 r. Najmniejszych powodów do optymizmu nie dają też wyniki cyklicznego badania akcji kredytowej. Popyt na kredyt jest coraz bardziej anemiczny, a warunki udzielania pożyczek ulegają zaostrzeniu. Pokazuje to, że dotychczasowe podwyżki stóp procentowych działają i nie ma potrzeby kontynuacji cyklu.

Za nieco bardziej prawdopodobny moment na ewentualną podwyżkę jawi się grudzień, gdy Rada Prezesów zostanie wyposażona w nowe prognozy dynamiki PKB i inflacji, ale za scenariusz bazowy należy uznać utrzymanie stóp na bieżącym poziomie minimum do połowy 2024 r.

Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl.