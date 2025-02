Atak na szczyty WIG20 już wkrótce?

Otwarcie w Polsce i Europie będzie miało zapewne miejsce w okolicach wczorajszego zamknięcia, znacznie ważniejsza będzie druga część sesji, gdy zostanie opublikowana amerykańska inflacja CPI.

Wtorkowa sesja w Europie rozpoczęła się w mieszany sposób, ale głównie wzrostowo, później do godziny trzynastej czasu polskiego trwała konsolidacja. Przed otwarciem w USA indeksy w większości zaczęły rosnąć, zyskując od 0,11 proc. (FTSE100) do 0,91 proc. (FTSE MiB). Bardzo silnie osłabiał się dolar, kurs EURUSD wzrósł z 1,03 do nawet 1,0380. Jerome Powell przed Kongresem stwierdził, że nie widzi powodów, by pośpiesznie obniżać stopy i że w jego ocenie FOMC jest obecnie dobrze spozycjonowane, by reagować na materializację jakichkolwiek ryzyk. Rynek pracy znajduje się w ocenie prezesa Fed w równowadze i nie tworzy nadmiernej presji inflacyjnej. Wiele pytań senatorów dotyczyło antyregulacyjnych inicjatyw gabinetu D. Trumpa, m.in. efektywnego zamknięcia Biura Ochrony Finansowej Konsumentów (Powell stwierdził, że jego obowiązków nie będzie realizowała żadna inna agencja federalna), prezes Fed odmówił jakiegokolwiek komentarza do wstrzymanych przez rząd płatności. Stwierdził, że według jego wiedzy pracownicy DOGE nie podejmowali jakichkolwiek prób uzyskania dostępu do systemów Rezerwy Federalnej. Zachowanie dolara stało w kontraście z lekkim wzrostem rentowności amerykańskiego długu skarbowego.

Warszawska giełda znowu imponowała siłą – WIG20 wzrósł o 1,10 proc., mWIG40 o 1,79 proc., a sWIG80 o 0,48 proc. WIGBanki zyskał kolejne 2,15 proc., co dało mu stopę zwrotu 17,59 proc. YTD. O 1,41 proc. drożał Orlen, o 1,45 proc. LPP. Największą gwiazdą sesji było bez wątpienia CCC, które po wynikach drożało o 14,71 proc. i samo odpowiadało za większość wzrostów mWIG40. Atak głównego indeksu na ubiegłoroczne szczyty w bliskiej przyszłości stał się całkowicie realny, tym bardziej, że jego siła nie następuje w takim oderwaniu od otoczenia zewnętrznego, jak mogłoby się pozornie wydawać – WIGBanki jest nieco silniejszy, ale zachowuje się w sposób całkowicie spójny ze wzrostami Stoxx 600 Banks. Wprawdzie uważamy, że przyszedł czas na stopniową realizację zysków z długich pozycji na WIG20, ale dopóki sektor finansowy na świecie pozostaje silny, nie musi ona być gwałtowna.

S&P500 wzrosło wczoraj o 0,03 proc., a NASDAQ spadł o 0,36 proc., lekko rósł VIX. Tak jak zapowiadaliśmy po niezrozumiale dobrze przyjętym raporcie wynikowym, coraz większe problemy ma Tesla, która spadła o kolejne 6,34 proc. i odnotowała 3-miesięczne minima.** O 3,45 proc. przeceniał się Palantir, o 9,47 proc. Super Micro Computer. Siedemnasty dzień z rzędu drożała natomiast Meta. Najsłabiej zachowującym się sektorem były dobra konsumenckie, zyskiwał sektor dóbr podstawowych i energetyka. Wraz ze złotem lekko korygowały się jego kopalnie, które od początku roku podrożały o ponad 20 proc.

W godzinach porannych drożeje większość rynków azjatyckich, świetnie ponownie zachowują się akcje w Hong Kongu, Hang Seng Tech zyskuje kolejne 2 proc. i od czasu publikacji DeepSeek R1 umacnia się niemal nieprzerwanie w ujęciu relatywnym na tle NASDAQ. Notowania kontraktów futures na indeksy amerykańskie są neutralne, na indeksy europejskie nieco zyskują. Otwarcie w Polsce i Europie będzie miało zapewne miejsce w okolicach wczorajszego zamknięcia, znacznie ważniejsza będzie druga część sesji, gdy zostanie opublikowana amerykańska inflacja CPI, drugi raz, tym razem przed Komisją Usług Finansowych Izby Reprezentantów, występował będzie Jerome Powell.

Kamil Cisowski, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

