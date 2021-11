KGHM: większe przychody i polityka klimatyczna

Skorygowana EBITDA Grupy KGHM wyniosła w trzecim kwartale 2021 roku 2,417 mld zł wobec 2,705 mld zł w drugim kwartale 2021 r. i wobec 1,767 mld zł przed rokiem - wynika z raportu kwartalnego spółki.

KGHM szacuje, że koszty implementacji celów klimatycznych UE w latach 2021-2030 wyniosłyby 4 mld zł - podała spółka. Wzrost kosztów związanych z zakupem uprawnień do emisji w ramach systemu EU ETS firma szacuje na 1,04 mld zł, a wyższe jednostkowe ceny energii mogą zwiększyć koszty dodatkowo o ok. 2,96 mld zł. Zarząd spółki przyjął politykę klimatyczną - chce osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku.

Zakładamy, że w 2050 r. KGHM może być firmą neutralną klimatycznie – powiedział w środę podczas konferencji prasowej nt. wyników grupy KGHM za III kwartał i 9 miesięcy 2021 r. prezes miedziowej spółki Marcin Chludziński.

Po 9 miesiącach EBITDA większa rok do roku o 75 proc. Wynosi obecnie 7 mld 730 mln zł. Jest to związane zarówno ze wzrostem przychodów, czyli naszą sprzedażą po lepszej cenie, bo nie ukrywamy, że lepsza cena nas wspiera. To są o 31 proc. większe przychody, co daje 21 mld 735 mln zł – powiedział Marcin Chludziński.

Marcin Chludziński podczas konferencji nt. wyników grupy KGHM za III kwartał i 9 miesięcy 2021 r. przypomniał, że w tym tygodniu miedziowa spółka przyjęła politykę klimatyczną KGHM Polska Miedź S.A.

Jest to wymóg czasu, determinowany regulacjami europejskimi, ale także wymóg rynkowy związany z transparentnością naszego działania, naszej produkcji - powiedział Marcin Chludziński.

Dokument jest planem aplikacyjnym. Mówi o tym, co KGHM powinien zrobić w odniesieniu do zmian klimatycznych i jaki jest wpływ spółki, jeśli chodzi o klimat, oraz co planujemy w ramach działań w spółce, aby ten wpływ ograniczać i zmieniać – stwierdził Marcin Chludziński.

Prezes podkreślił, że ograniczenie emisji będzie osiągane dzięki realizacji projektów już wcześniej zaplanowanych.

To zakup energii z zielonych źródeł, budowa własnych projektów, wprowadzanie technologii, która pozwala na mniejsze zużycie energii. To również tematy związane z naszą samodzielnością energetyczną, jeśli chodzi o wątki wiązane z energią jądrową - powiedział.

Andrzej Kensbok, wiceprezes ds. finansowych

Paweł Gruza, wiceprezes ds. aktywów zagranicznych

Adam Bugajczuk, wiceprezes ds. rozwoju

Janusz Krystosiak, dyrektor dep. relacji inwestorskich

