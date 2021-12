Kup „Sieci” z płytą Golec uOrkiestra „Kolędowanie z Janem Pawłem II"

Jeszcze do 24 grudnia można kupić poprzednie wydanie tygodnika Sieci z płytą Golec uOrkiestra „Kolędowanie z Janem Pawłem II”. Na płycie w najpiękniejszych kolędach i pastorałkach usłyszymy także głos Ojca Świętego kolędującego wraz z muzykami. Egzemplarze z płytą są dostępne w największych sieciach sprzedaży prasy. Przeżyj tegoroczne święta w wyjątkowej atmosferze wspólnego kolędowania.

Bracia Golec wiele razy udowodnili, że w kolędowaniu są prawdziwymi mistrzami, jednak album „Kolędowanie z Janem Pawłem II” jest czymś zupełnie unikatowym. To nie tylko zbiór najbardziej lubianych bożonarodzeniowych kolęd i pastorałek, ale także brawurowy projekt, w którym, dzięki technologii, udział bierze Ojciec Święty Jan Paweł II. Istotą przedsięwzięcia jest połączenie dźwiękowego zapisu śpiewanych przez niego kolęd, z kolędami w wykonaniu muzyków z Milówki. W efekcie słuchacze odnoszą wrażenie, jakby Święty Jan Paweł II kolędował z Golec uOrkiestrą.

Na płycie usłyszymy nieznane szerokiej publiczności nagrania z wigilii w apartamencie papieskim, które bracia Golec otrzymali od zaprzyjaźnionej z nimi Siostry Teodory, Sercanki, która podczas pontyfikatu Jana Pawła II pracowała w Watykanie. Usłyszymy też kolędy, które Ojciec Święty wspólnie z wiernymi śpiewał przed ustawianym na placu św. Piotra żłóbkiem oraz w trakcie pasterek odprawianych w Bazylice Watykańskiej. Nie zabraknie także ulubionej pastorałki Papieża Polaka „Oj, Maluśki, Maluśki”, do której w trakcie jednej z audiencji na poczekaniu ułożył kilka śmiesznych zwrotek. A wszystko to w znakomitym golec uorkiestrowym anturażu, przygotowanym specjalnie na okoliczność tego niezwykłego projektu.

Album jest muzycznym hołdem, jaki Golec uOrkiestrą złożyła Świętemu Janowi Pawłowi II z okazji 100. rocznicy Jego urodzin. Usłyszymy na niej 10 najpiękniejszych kolęd i pastorałek: Wśród nocnej ciszy, Przybieżeli do Betlejem, Oj, Maluśki, Maluśki, W żłobie leży, Przystąpmy do szopy, Lulajże Jezuniu, Pójdźmy wszyscy do stajenki, Dzisiaj w Betlejem, Północ już była, Mizerna cicha.

Egzemplarze tygodnika „Sieci” z płytą są dostępne w największych sieciach sprzedaży prasy. Płyta dołączona jest do części nakładu tygodnika „Sieci” nr 50/2021.

PŁYTA Z KOLĘDAMI NA ŚWIĘTA W TYGODNIKU “SIECI”