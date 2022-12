Podwyżka stóp proc. Banku Anglii, są najwyższe od 2008 r.

Zgodnie z oczekiwaniami analityków Bank Anglii po raz kolejny w tym roku podniósł stopy procentowe. Zostały podwyższone o 50 pb. i są obecnie na poziomie najwyższym od 14 lat – informuje Krzysztof Kolany na portalu Bankier.pl

Czytaj też: EBC podniósł stopy procentowe o 50 pb

Komitet Polityki Monetarnej (MPC, odpowiednik polskiej RPP) podwyższył stopę referencyjną Banku Anglii z 3,00 proc. do 3,50 proc., a więc o 50 punktów bazowych. Decyzję podjęto stosunkiem głosów 6 do 3. Takiej właśnie podwyżki stóp procentowych oczekiwał rynek, choć jeden z członków Komitetu chciał podwyżki o 75 pb.

To już dziewiąta podwyżka stóp procentowych w Wielkiej Brytanii w tym cyklu. W listopadzie Bank Anglii podniósł koszt kredytu aż o 75 pb., co było najmocniejszym ruchem od 33 lat. Natomiast we wrześniu dokonano podwyżki o 50 pb. i była to druga 50-punktowa podwyżka z rzędu (i druga taka od 1995 roku). W czerwcu Bank Anglii podniósł stopy o 25 pb. Wcześniejsze podwyżki miały miejsce w maju, w marcu oraz w lutym. Zerwanie z prowadzoną od 2009 roku polityką prawie zerowych stóp procentowych nastąpiło jednak już w grudniu, co wtedy było sporą niespodzianką - czytamy na Bankier.pl.