Bank Anglii: W obieg wejdą banknoty z wizerunkiem Karola III

Bank Anglii zaprezentował we wtorek nowe wzory banknotów z wizerunkiem króla Karola III. Wejdą one do obiegu w połowie 2024 r. i używane będą równolegle z tymi z portretem zmarłej we wrześniu Elżbiety II

Wizerunek monarchy na przedniej stronie oraz w przezroczystym okienku zabezpieczającym jest jedyną zmianą w stosunku do używanych obecnie banknotów o nominałach 5, 10, 20 i 50 funtów, co oznacza, że na odwrotnej stronie pozostaną portrety odpowiednio Winstona Churchilla, Jane Austin, Williama Turnera i Alana Turinga.

Po wejściu do obiegu nowych banknotów, dotychczasowe pozostaną w użyciu. Bank Anglii przekazał, że zgodnie z wytycznymi dworu królewskiego, nowe banknoty będą drukowane jedynie w takich ilościach, aby zastąpić te wycofywane z obiegu wskutek ich zużycia lub w razie zwiększonego zapotrzebowania. Ma to zminimalizować wpływ zmiany na środowisko naturalne.

Obecnie w obiegu znajduje się około 4,5 miliarda sztuk banknotów emitowanych przez Bank Anglii o łącznej wartości około 80 mld funtów.

Portrety Elżbiety II po raz pierwszy pojawiły się na banknotach emitowanych przez Bank Anglii w roku 1960 i od tego czasu znajdowały się na wszystkich kolejnych seriach. Na banknotach emitowanych przez banki w Szkocji i Irlandii Północnej nie ma wizerunku królowej.

Elżbieta II była do tej pory jedynym brytyjskim monarchą na banknotach Banku Anglii, choć nie jedynym monarchą na brytyjskich banknotach. Na pierwszych banknotach Royal Bank of Scotland w XVIII i XIX wieku znajdowały się portrety brytyjskich monarchów Jerzego II, Jerzego III i Jerzego IV, a obecnie na banknocie o nominale 20 funtów szkockich emitowanym przez Clydesdale Bank jest portret XIV-wiecznego króla Szkotów Roberta I Bruce’a.

Niespełna dwa tygodnie temu do normalnego obiegu weszła pierwsza moneta z wizerunkiem Karola III - o nominale 50 pensów. Podobnie jak w przypadku banknotów, także monety z portretami Elżbiety II i Karola III będą przez wiele lat używane równolegle.

