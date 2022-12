Warszawa/ Można uratować żywność przed zmarnowaniem. Sprawdź gdzie

W Polsce rocznie marnuje się ok. 5 mln ton żywności. Choć dzieje się to na różnych etapach – począwszy od produkcji, przez przetwórstwo i dystrybucję, to jednak najwięcej jedzenia marnują sami konsumenci. Gospodarstwa domowe odpowiadają za 60 proc. wyrzucanej żywności

Szczególnie widoczne jest to w okresie świątecznym, kiedy ilość wyrzucanego jedzenia rośnie.

Kupujemy za dużo, w pośpiechu, nie zawsze mamy czas, aby zaplanować, co i w jakiej ilości kupić, chcemy, żeby każdy z gości znalazł na świątecznym stole coś dla siebie. W konsekwencji do naszych koszyków trafiają rzeczy zbędne, ze zbyt krótkim terminem przydatności, czy też takie, które już mamy w domu. Po Świętach odkrywamy, że w naszej lodówce nadal znajdują się olbrzymie ilości żywności - zarówno wigilijne potrawy, jak i produkty spożywcze kupione na zapas, bo może się przydadzą. Część z tych produktów trafi niestety do śmieci.

Można tego jednak uniknąć. W Warszawie są miejsca, gdzie można oddać pozostałe jedzenie. W mediach społecznościowych można sprawdzić odpowiednie lokalizacje takich punktów.

Miasto stołeczne Warszawa także stworzyła listę jadłodzielni. Zaznacza, że każdy może śmiało wziąć z niej to, na co ma akurat ochotę i to bezpłatnie. Nic nie powinno wylądować w naszych koszach na odpady. Pamiętajmy jednak, żeby przynosić produkty, które sami moglibyśmy zjeść. Mogą być nawet te po dacie „najlepiej spożyć przed”, ale mieszczą się w terminie przydatności do spożycia „najlepiej spożyć do”. Pakujmy wszystko szczelnie, w czyste opakowania. Do domowych wyrobów koniecznie dodajmy skład i datę przygotowania. Produkty suche mogą być napoczęte, ale powinny być szczelnie zamknięte.

W jadłodzielniach nie zostawiajmy nadgniłych rzeczy, surowego mięsa, dań z surowymi jajami czy niepasteryzowanym mlekiem.

warszawa19115, Federacja Polskich Banków Żywności, Shopee/KG