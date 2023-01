Przeziębiłeś się? Korzystaj z naturalnych antybiotyków

W sezonie jesienno-zimowym często chorujemy – to naturalne

Najczęściej nie jest to nic poważnego - zwykłe przeziębienie. Zamiast łykać leki warto spróbować leczniczych właściwości ziół oraz przypraw, dzięki którym nie tylko szybciej wrócimy do zdrowia, ale również nadamy swoim potrawom pysznego i niepowtarzalnego smaku i aromatu.

Czemu w tym czasie częściej chorujemy?

Po pierwsze nasz organizm częściej jest wychłodzony, a co za tym idzie, bardziej podatny na infekcję. Po drugie, gdy na dworze jest chłodniej bakterie i inne patogeny szybciej się rozmnażają. Swoje robi też niedostateczna ilość słońca i częste przebywanie w pomieszczeniach, gdzie o wiele łatwiej jest się zakazić.

Cebula

Warzywo uwielbiane i chętnie wykorzystywane przez Polaków. Pewnie każdemu podczas jej obierania zdarzyło się płakać. Wszystko przez zwarte w niej związki siarkowe, które wraz z witaminą C wykazują bardzo silne działanie bakteriobójcze. No to już wiadomo, dlaczego mama czy też babcia na przeziębienie robiła syrop z cebuli.

Czosnek

Podobnie jak w przypadku cebuli, tak i tu nie tylko świetne komponuje się w wielu daniach, ale także skutecznie zwalcza bakterie i wirusy. Zawdzięcza on to substancji zwanej allicyna, która jest naturalnym antybiotykiem. Czosnek warto spożywać jak najczęściej i nie tylko, gdy jesteśmy chorzy.

Miód

Kto nigdy w życiu nie pił ciepłej herbaty z miodem i cytryną? Kojarzy nam się przede wszystkim z naszymi babciami, które chętnie przygotowywały specjalnie dla nas ten napój. Pamiętajmy jednak, żeby miodu nie dodawać do niczego gorącego powyżej 50 stopni Celsjusza, gdyż wtedy traci on swoje cenne właściwości bakteriobójcze.

Oregano

Z tego zioła przyrządza się olejki eteryczne i stosuje się je w zwalczaniu infekcji górnych dróg oddechowych, co szczególnie widoczne jest przy inhalacji. Karwakrol, czyli substancja walczącą z drobnoustrojami nie tylko bakteryjnymi, lecz również wirusowymi oraz grzybotwórczymi, jest główną substancją, którą zawiera oregano.

Imbir

Wykazuje silne działanie immunostymulujące, a na dodatek rozgrzewa i zwalcza infekcje. Ma bardzo specyficzny aromat, dlatego warto dodawać go do herbat oraz grzańców.

Cynamon

Nie tylko świetne walczy z infekcjami, ale również jest silnym antyoksydantem. Bardzo dobrze sprawdza się także w kuracji po chorobie.

Kiszonki

Proces kiszenia, zwany również fermentacją znacząco zwiększa ilość witaminy C oraz probiotyków. Kiszone produkty warto spożywać w czasie przeziębienia oraz po, dzięki czemu wzbogacimy skaldzie naszej mikroflory jelitowej.

Pamiętajmy, że przy chorobie przede wszystkim należy odpoczywać i się wypocić. Także dieta jest nieodzownym elementem wychodzenia z infekcji.

Filip Siódmiak

