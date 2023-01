Proste zmiany, dzięki którym będziemy zdrowsi

Wszyscy chcemy, aby nasze ciała były w możliwie najlepszym stanie, tak, żeby jak najdłużej cieszyć się zdrowiem i życiem

Zależy nam nie tylko na sobie, lecz również na naszych najbliższych. Bowiem nie ma nic bardziej istotnego niż zdrowe i sprawne ciało. Na świecie panuje epidemia nadwagi, otyłości oraz wielu chorób z nimi związanych. Spadek masy ciała zawsze niesie za sobą pozytywne rezultaty. Czasem wystarczy tylko parę zmian w naszych codziennych wyborach, zarówno żywieniowych, jak i związanych z życiem codziennym. Drobne zmiany mogą mieć ogromny wpływ na polepszenie się naszego samopoczucia oraz ogólnej kondycji zdrowotnej.

Mięso? To ograniczamy

Wiele osób nie jest sobie w stanie wyobrazić dnia bez spożycia kawałka mięsa. Nie znaczy to od razu, że mamy całkowicie z niego zrezygnować, a raczej ograniczać. Najlepiej spożywać je 2-3 razy w tygodniu, a w pozostałe dni jeść nabiał, ryby oraz roślinne źródła białka. W ten sposób polepszymy zdrowie własne oraz planety. Pamiętajmy przy tym, że mięso jest dobrym źródłem pełnowartościowego białka, niektórych witamin i składników mineralnych, zwłaszcza żelaza i witaminy B12. Dlatego trzeba regularnie się badać pod kątem tych dwóch elementów w przypadku odstawienia mięsa.

Moc owoców

O szkodliwości cukrów prostych dzisiaj chyba już nikomu nie trzeba mówić. Choć z chemicznego punktu widzenia fruktoza z owoców to ta sama substancja co w innych produktach, to jednak dodatek błonnika oraz witamin i minerałów sprawia, że owoce mają zdecydowanie niższy indeks glikemiczny, a przy tym nie są „pustymi kaloriami”. Musimy jednak uważać na ich ilość, gdyż co po niektóre zawierają sporo kalorii i łatwo jest ich zjeść za dużo.

Rusz się

Wciąż ruszamy się za mało. Istnieje wiele badań wskazujących na zależność między aktywnym trybem życia, a mniejszą zachorowalnością na praktycznie wszystkie choroby, w tym te nowotworowe. Oczywiście najlepiej uprawiać intensywniejszy ruch, jednak wystarczy już nawet mała aktywność w ciągu dnia, na przykład używanie schodów, wysiadanie jeden przystanek dalej, dojazd rowerem do pracy czy nawet wiercenie się w krześle lub tupanie nogą.

Nawadniaj się

Choć kofeina pobudza i dodaje energii, to jej nadmiar ma wręcz odwrotne do zamierzonych efekty. Sprawia, że jesteśmy leniwi i ospali. Na co dzień zdecydowanie lepiej pić więcej wody, a kawę pić w umiarkowanych ilościach, to znaczy trzy filiżanki dziennie. Zwłaszcza wśród młodzieży panuje moda na picie energetyków. Ich picie od czasu do czasu (raz w tygodniu) nie jest szkodliwe. Powinno się jednak dążyć do minimalizacji ich spożycia na rzecz zwykłej wody.

Śpij więcej

Choć nie zawsze praca nam na to pozwala, to naszym nadrzędnym celem powinno być dążenie do spania minimum siedmiu godzin. Jego niedobór często wiąże się z nadciśnieniem, miażdżycą, cukrzycą i wieloma innymi schorzeniami. Przed snem powinniśmy zadbać o wywietrzenie sypialni oraz unikać światła niebieskiego do około godziny przed pójściem do łóżka. Wystrzegajmy się również spożywania zbyt obfitych kolacji. Ostatni posiłek nie powinien być także ostro przyprawiony, ani tłusty czy ciężkostrawny.

Filip Siódmiak