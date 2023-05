Polskie stanowisko w sprawie OZE: mniej ambicji, więcej realizmu

Polska jest przeciwna drastycznemu zwiększeniu w unijnym bilansie udziału źródeł odnawialnych, którego oczekują Europarlament i Komisja Europejska

Chodzi o dyrektywę unijną, która wyznaczy nowy cel udziału odnawialnych źródeł (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto w całej Wspólnocie. Do tej pory wynosił 32 proc. do roku 2030. Komisja Europejska zaproponowała najpierw 40 proc., a europosłowie poszli jeszcze dalej - domagając się, by za 7 lat 45 proc. energii pochodziło z OZE Ostateczne stanęło na limicie 42,5 proc. Jak bardzo jest znaczący, świadczy fakt, że w 2021 r. energia odnawialna stanowiła 21,8 proc. zużywanej w UE (według Eurostatu).

Choć cel jest ogólnounijny, a nie indywidualny dla każdego państwa członkowskiego, to i tak dla naszego kraju stałby się dużym wyzwaniem, zwłaszcza że odnosić się ma nie tylko do elektroenergetyki ale także ciepłownictwa czy transportu. Natomiast w opinii Brukseli pomysł na „więcej OZE” wpisuje się w plany dekarbonizacji i przyśpieszenia tempa redukcji emisji czyli politykę klimatyczną - Fit for 55 i strategię REPower EU.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uważa, że cele wyznaczone dla unii powinny opierać się „przede wszystkim na realnej ocenie technicznych możliwości ich wdrażania, a nie wyłącznie na politycznych ambicjach”. Poza tym Bruksela powinna „brać pod uwagę różne możliwości i potencjały poszczególnych państw członkowskich”. W opinii, jaką otrzymaliśmy z ministerstwa, czytamy, że „realizacja zobowiązań wiąże się z ogromnymi wysiłkami organizacyjnymi i nakładami, a często wyższe tempo rozwoju nie jest możliwe z przyczyn technicznych”.

Resort Klimatu obawia się także, że cele narzucone dyrektywą mogą zagrozić stabilności dostaw energii w kraju, a „brak prądu” oznaczałby gigantyczne koszty gospodarcze i społeczne. Wskazuje również na fakt, że czyste i jednocześnie elastyczne źródła wytwórcze oraz technologie magazynowania energii nie są dostatecznie rozwinięte.

W ocenie ministerstwa z powodu nadzwyczajnej sytuacji wywołanej rosyjską inwazją na Ukrainę i „pogłębiający się kryzys energetyczny” priorytetem rządów państw członkowskich UE powinna być „ochrona odbiorców końcowych przed drastycznie rosnącymi cenami paliw i nośników energii”. Ministerstwo przypomina także, że już w trakcie negocjacji dyrektywy przedstawiciele polskiego rządu wielokrotnie mówili, jak ważne są obecnie kwestie bezpieczeństwa energetycznego.

Pomimo negatywnej oceny nowego celu dla OZE „Polska jest świadoma konieczności możliwie jak najszybszej rezygnacji ze spalania węgla i kierunkowo popiera założenia transformacji w kierunku źródeł zeroemisyjnych”.

Jednocześnie w polskim bilansie energetycznym udział elektrowni wiatrowych i słonecznych „wzrasta od kilku ostatnich lat w niezwykle dynamicznym tempie”. W marcu b.r – jak podaje MKiŚ - w naszym kraju źródła odnawialne miały moc prawie 24 GW, co stanowi ok. 40 proc. ogółu (mocy) przyłączonych do polskich sieci. Równocześnie OZE wyprodukowały niemal 28 proc. potrzebnej energii czyli o blisko 10 proc. więcej niż rok wcześniej. Ministerstwo podaje, że rozwój tego sektora „zapewnia rekordowe niemal 120 tysięcy miejsc pracy w 2021 roku, w tym niemal 60 tys. w sektorze fotowoltaiki”.

Agnieszka Łakoma