Jest decyzja! To koniec lotniska Chopina?

- Ruch cywilny zniknie z Lotniska Chopina - stwierdził w piątek portal Money.pl

Miałoby się tak po uruchomieniu Centralnego Portu Komunikacyjnego. To jedno z założeń opublikowanego niedawno projektu rządowej strategii dla branży lotniczej.

W dniu 25 maja 2023 r. została podjęta przez Stały Komitet Rady Ministrów decyzja dotycząca rozstrzygnięcia na korzyść Pełnomocnika Rządu RP ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego rozbieżności między Ministrem Infrastruktury, a ww. Pełnomocnikiem w zakresie konieczności przeniesienia ruchu cywilnego z Lotniska Chopina na CPK - głosi projekt rządowej strategii

Tym samym zażegnany został spór między ministrem infrastruktury a rządowym pełnomocnikiem ds. CPK.

MFiPR: Nie ma decyzji o zamknięciu lotniska Chopina

Na medialne informacje odpowiedziało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

W związku z doniesieniami informujemy, że w projekcie rządowej strategii dla branży lotniczej nie ma decyzji rządu o zamknięciu lotniska Chopina w Warszawie. W dokumencie wskazano, że po uruchomieniu Centralnego Portu Komunikacyjnego przeniesie się na niego jedynie główny ruch komercyjny z lotniska Chopina. Dojazd do CPK będzie zajmował 15 min z dworca Warszawa Centralna - wskazuje MFiPR.

Plany na CPK

Według planu Lotnisko w Baranowie ma być otwarte 2028 roku. Budowa może rozpocząć się jeszcze w tym roku.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha ma być wybudowany port lotniczy, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać do 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

MFiPR, Money, PAP/KG