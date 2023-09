Czy można bezpiecznie mrozić twaróg?

Zamrażanie jest najlepszym oraz najczęściej wybieranym sposobem dłuższego przechowywania żywności, bez obawy o stratę wyglądu oraz wartości odżywczych

Pozwala także zaoszczędzić niemałą sumę pieniędzy. Czasami zdarza się, że zakupimy zbyt dużą ilość jedzenia i nie chcąc wyrzucać jego nadmiaru, decydujemy się na zamrożenie. Czy jednak można spokojnie zamrozić twaróg? A jeżeli tak, to jak to zrobić?

Można czy nie?

Wbrew temu, jak wygląda kostka twarogu i jaka jest jej konsystencja, spokojnie możemy ją zamrozić. Jednocześnie nie musimy martwić się o starty jego walorów smakowych oraz odżywczych. Co prawda jego struktura oraz konsystencja nieco się zmienią, ale jest to nieznaczna zmiana. Należy jednak przestrzegać paru zasad. Po pierwsze, twaróg nie może zbyt długo leżeć w zamrażalniku, gdyż w stosunkowo krótkim czasie zmieni on swój smak. Najlepiej, aby nie był to okres dłuższy niż 2 miesiące. Dlatego warto zużyć go możliwie jak najszybszej. Twaróg, który nieco zmienił smak oraz konsystencję możemy na przykład wykorzystać do innych potraw - pierogów leniwych czy makaronu z owocami.

Drugą rzeczą, o której należy pamiętać, to świeży i nieprzeterminowany twaróg. Do zamrażarki wkładamy tylko ten świeży. Ważne, aby był on dopiero co rozpakowany, a nie taki, który przeleżał już otwarty parę dni w lodówce. A to dlatego, że taki twaróg znacznie szybciej się psuje, ponieważ wystawiony jest na kontakt z tlenem, co sprzyja namnażaniu się w nim mikroorganizmów.

Powinniśmy też zapakować go w hermetyczne i świeżo umyte pudełko. Tak zapakowany twaróg na dłużej zachowa swoją świeżość. Przed mrożeniem powinniśmy także nieco go schodzić w lodówce i wsadzać do zamrażarki w jednym kawałku. Pokrojony na kawałki szybciej straci swoją wilgoć i stanie się bardzo suchy oraz nieprzyjemny w smaku. I jak ze wszystkimi mrożonymi produktami, tak i z twarogiem nie powinniśmy dwukrotnie zamrażać uprzednio rozmrożonego produktu. Jeżeli tak zrobimy, to z dużą dozą prawdopodobieństwa, taki twaróg nie będzie zdatny do spożycia, ponieważ nagromadzą się w nim bakterie.

Jak zatem prawidłowo go rozmrażać?

Najlepiej sprawdzi się długotrwała metoda. Najlepiej po wyjęciu z zamrażalnika włożyć do na parę godzin do lodówki. Pamiętajmy jednak, żeby włożyć do głębokiej miski, gdyż będzie on nadal tracił dużo wody. Unikajmy natomiast rozmrażania w ciepłej wodzie. Szybko straci on swoją dotychczasową konsystencję oraz smak.

Filip Siódmiak

