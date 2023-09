Najwięcej za wynajem zapłacimy w tym mieście. Ile?

Na koniec sierpnia br. dostępnych mieszkań na wynajem w Polsce było o blisko 80 proc. więcej niż przed rokiem - podał w raporcie serwis nieruchomości Otodom. Wskazano, że najdroższym miastem dla wynajmujących była Warszawa ze średnim miesięcznym czynszem - 5 tys. zł.

W najnowszym raporcie podano, że co czwarte mieszkanie oferowano od 3 do 5 tys. zł.

Przed rokiem taką cenę ofertową miało co piąte. Tylko 28 proc. oferowanych lokali wynająć można było w kwocie do 2 tys. zł. Przed rokiem była to jedna trzecia całej oferty - poinformowano.

Wskazano, że najdroższym miastem dla najemców pozostaje Warszawa, w której średni poziom czynszu to 5 tys. zł, w porównaniu do ubiegłego roku był o blisko 10 proc. wyższy. Na drugim miejscu znalazło się Trójmiasto.

Wprawdzie w porównaniu do lipca średnie ceny najmu spadły o 2 proc., to nadal są jednymi z najwyższych i wynoszą ok. 3300 zł - zauważyli eksperci. Dodali, że taką samą stawkę zapłacą najemcy za mieszkanie w Krakowie. W Bydgoszczy i Kielcach średnie ofertowe stawki najmu utrzymują się poniżej 2 tys. zł.

W ujęciu rocznym widać, że dynamika wzrostu cen wyhamowuje i w większości miast waha się od kilku do kilkunastu procent. Są to wartości zbliżone do poziomu inflacji. Przypuszczalnie wzrosty średnich stawek ofertowych czynszów na tym poziomie wynikają ze wzrostu kosztów eksploatacyjnych – tłumaczyła starsza analityczka Otodom Karolina Klimaszewska.