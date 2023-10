Współpraca polsko–ukraińska a perspektywy odbudowy Ukrainy

Powojenna odbudowa Ukrainy może się stać impulsem do rozwoju całego regionu, a swoją skalą przewyższyć nawet powojenny plan Marshalla dla Europy Zachodniej. To również znakomita okazja do wzmocnienia bilateralnych relacji między Polską a Ukrainą w wielu wymiarach, z wielką korzyścią dla obu stron – pisze minister Jadwiga Emilewicz, pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej pomocy rozwojowej.

Polska posiada bogate, wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i modernizacji infrastruktury, harmonizacji prawa krajowego z unijnym czy też we włączaniu się w już istniejące europejskie łańcuchy dostaw.

Nasze instytucje publiczne i firmy prywatne mogą się podzielić swoją wiedzą oraz potencjałem wykonawczym z Ukrainą. Już teraz szacuje się, że zyski związane z odbudową Ukrainy w ciągu najbliższej dekady mogą zagwarantować wzrost polskiej gospodarki na poziomie od 3,6 do 3,8 proc. PKB.

Polska pomoc dziś i jutro

Polska ma też unikatowe doświadczenie dotyczące integracji z instytucjami europejskimi oraz unijnym porządkiem prawnym, co czyni nasz kraj naturalnym partnerem dla Ukrainy w procesie jej akcesji do Unii Europejskiej. Z kolei bliskość geograficzna, długa wspólna granica z Ukrainą oraz dobrze rozwinięta infrastruktura przejść granicznych w Polsce południowo–wschodniej (województwo lubelskie i podkarpackie) dodatkowo sprzyjają wzmocnieniu współpracy bilateralnej między oboma państwami. Ponad 600 polskich przedsiębiorstw – pomimo wojny – nadal prowadzi interesy w Ukrainie, a kolejne przeszło 2,5 tysiąca już dziś wyraziło zainteresowanie udziałem w odbudowie tego państwa. Wspólnie z firmami ukraińskimi mogą one korzystać ze wsparcia ze strony Zagranicznego Biura Handlowego PAIH, które 5 lipca 2023 r. powróciło do Kijowa, po przerwie spowodowanej działaniami wojennymi. Niebawem dołączy do niego kolejne biuro w zachodniej Ukrainie. Oba mają funkcjonować w formule one-stop-shop.

Nie czekamy na lepsze czasy ani „na dzień po”, ale już teraz aktywnie włączamy się w proces odbudowy Ukrainy. Z tą myślą nowelizujemy właśnie ustawę o gwarantowanych ubezpieczeniach eksportowych oraz inwestycyjnych KUKE. Jej celem jest rozszerzenie gwarancji skarbu państwa dla inwestycji realizowanych w Ukrainie przez firmy zarejestrowane w Polsce lub posiadające w naszym kraju swoje oddziały. To pierwsze tego typu rozwiązanie w Europie. Ponadto już teraz oferujemy korzystne warunki kredytowe dla małych i średnich firm na rynku ukraińskim, a jesienią 2023 r. zostanie uruchomiony specjalny Fundusz PFR na przygotowywanie dokumentacji projektowej dla inwestycji związanych z odbudową Ukrainy.

Nasza pomoc dla Ukrainy tylko w 2022 r. wyniosła ok. 1,5 proc. PKB, czyli 8,5 mld euro. Od początku wojny, czyli od 24 lutego 2022 r., łącznie przyjęliśmy ponad 13,5 mln uchodźców z Ukrainy, zapewniając im godne warunki życia, edukacji, opieki medycznej i pracy. Szacunki OECD wskazują, że obywatele Ukrainy w ostatnich kilkunastu miesiącach (licząc od lipca 2023 r.) zwiększyli polską siłę roboczą o blisko 2 proc. Część z nich deklaruje chęć pozostania w Polsce na dłużej nawet po ustaniu działań wojennych.

Nasza otwartość wobec niesienia pomocy obywatelom Ukrainy jest możliwa przede wszystkim dzięki wielkiemu zaangażowaniu i pracowitości wielu osób prywatnych oraz przedstawicieli instytucji publicznych, a także licznych organizacji społecznych i biznesowych z obu państw. Równocześnie liczymy na to, że strona ukraińska w miarę szybko i sprawnie będzie się starała dostosować swoją kulturę biznesową i administracyjną do standardów europejskich. To warunek sine qua non, którego spełnienie zwiększy wiarygodność i transparentność Ukrainy w oczach potencjalnych inwestorów tyleż z Polski, ile zwłaszcza z innych państw, którzy w przyszłości chcieliby prowadzić tam swoją działalność.

Solidna podstawa wzajemnych relacji

Współpraca gospodarcza między Polską a Ukrainą jest również niezbędnym fundamentem budującym przyszłe bezpieczeństwo i stabilność całego regionu. Polska odgrywa tu szczególną rolę. Nasza gospodarka wykazała się bowiem wyjątkową odpornością na negatywne szoki zewnętrzne wywołane pandemią oraz trwającą już od blisko półtora roku agresją wojsk rosyjskich na Ukrainę. Mimo czasów niepewności, w których przyszło nam żyć, nasz wzrost gospodarczy w 2022 r. wyniósł 5,1 proc., a poziom bezrobocia przez cały czas pozostaje jednym z najniższych w całej UE.

W 2022 r. staliśmy się też głównym partnerem handlowym Ukrainy, z obrotami na rekordowym poziomie 74,7 mld zł. Choć gwoli sprawiedliwości, to szybkie tempo wzrostu w wymianie towarowej między oboma państwami zaczęło się już w 2015 r.

To wszystko – mimo tragicznych okoliczności związanych z trwającą wojną – budzi nadzieje i stanowi solidną podstawę do dalszego zacieśniania stosunków polsko-ukraińskich zarówno w obszarze bezpieczeństwa, jak i współpracy gospodarczej.

Jadwiga Emilewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej pomocy rozwojowej

