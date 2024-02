Ekspert przewiduje polski "rajd na Moskwę"!

Peter Zeihan to wybitny geostrateg i jeden z najważniejszych obecnie specjalistów ds. stosunków międzynarodowych. W ostatnim czasie miał on do powiedzenia kilka ciekawych prognoz dotyczących Polski.

Zeihan znany jest z trafnych analiz dotyczących sytuacji światowej. Przewidział on już około 2020 roku agresję Rosji na Ukrainę, jest też wielce zaniepokojony obecną polityką Chin, które to Chiny jednak postrzega jako papierowego tygrysa. A co miał do przekazania w kwestii naszego kraju?

Polska w świecie post-Amerykańskim

Zeihan w jednym z nagrań na swoim kanale „Zeihan on Geopolitics” w filmie „Poland, After America”, wskazuje, iż niezależnie od wyniku wyborów prezydenckich w USA świat musi się szykować na erę samodzielności, z ograniczoną działalnością „amerykańskiego żandarma”. A jak w tych realiach ma poradzić sobie Polska?

Zeihan wskazuje, iż nasz kraj dzięki programom modernizacyjnym i wojskowym podjętych w ostatnich latach jest na prostej drodze do potęgi. Zakupy sprzętu wojskowego zainicjowane przez Zjednoczoną Prawicę, jak również przeznaczenie 4 proc. PKB na zbrojenia ma stworzyć najlepszą armię lądową Europy.

I owa armia ma być istotną tarczą przeciwko agresji Kremla.

Polak Rosję zna!

Jak wskazuje Zeihan Polska dzięki swej historii wie, że Rosja rozumie jedynie język siły, co więcej nasze państwo ma doświadczenie w pacyfikowaniu agresywnych ambicji Kremla. Zeihan powołuje się przy tym na casus polskiego podboju Moskwy w wieku XVII.

Strateg dla przyszłości naszego kraju kreśli więc wizję całkiem optymistyczną, jednak ów optymizm jest tonowany potencjalnym wybuchem konfliktu zbrojnego - zwycięskiego dla naszego kraju, ale jednak ostrego.

Mimo to Zeihan wskazuje wyraźnie, iż złamanie potęgi Kremla jest w zasięgu Polski, zaś wizja „rajdu na Moskwę”, zdaniem stratega, nie jest wcale wyjęta z fantazji!

YouTube/ as/

