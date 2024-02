„Pięknie to już było. Pamiętamy przecież po ile benzyna była jeszcze kilka miesięcy temu. Wtedy jednak Orlen był atakowany za to, że jest za tanio. (…) Kiedy za zarządzanie wzięli się chłopcy w krótkich spodenkach (…) paliwa będą dalej drożały” – tak były wicepremier Jacek Sasin skomentował na antenie Telewizji wPolsce.pl podwyżki cen paliw.

Mimo że na światowych rynkach, głównie nowojorskiej i londyńskiej giełdzie, paliwa tanieją w Polsce idą w górę. Analitycy prognozują, że w najbliższych dniach czekają nas kolejne podwyżki na polskich stacjach.

Powodem jest nie tylko podniesienie opłaty paliwowej przez rząd Tuska, ale także wzrost cen na rynku hurtowym – pisze portal wPolityce.pl: w publikacji TYLKO U NAS. Rosną ceny paliw na stacjach. Sasin: Za zarządzanie wzięli się chłopcy w krótkich spodenkach, czekamy na benzynę po 5,19.

Sytuację tę skomentował na antenie Telewizji wPolsce Jacek Sasin, były minister aktywów państwowych – relacjonuje portal wPolityce.pl.

Pięknie to już było

Pamiętamy przecież po ile benzyna była jeszcze kilka miesięcy temu. Wtedy jednak Orlen był atakowany za to, że jest za tanio. Benzyna miała być za tania a to miało mieć wpływ na kondycję koncernu. Wiemy jednak, że ta kondycja była dobra a po prostu trzeba było nim dobrze zarządzać. Kiedy za zarządzanie wzięli się chłopcy w krótkich spodenkach, mam na myśli Budkę, to efekt jest taki jaki jest. A to nie koniec, bo paliwa będą dalej drożały — powiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Oni sobie z tym wszystkim po prostu nie będą radzić, wbrew temu co zapowiadali. My zaś pokazaliśmy, że potrafimy dobrze zarządzać obszarem spółek Skarbu Państwa. Można to sprawdzić na wynikach, które były osiągane nie kosztem kieszeni Polaków tylko dobrym zarządzaniem, synergiami, negocjowaniem kontraktów na dostawy surowców. A teraz czekamy na benzynę po 5,19 zł — powiedział Jacek Sasin, który odniósł się do przedwyborczych obietnic Donalda Tuska.

Donald Tusk: 100 konkretów na pierwsze sto dni. Proste decyzje, które obniżą ceny. Mam bardzo konkretne rozwiązanie, proszę mi wierzyć pani Wando, ja wiem co mówię. Gdybym był premierem to benzyna byłaby po 5,19 zł. Mówię to z całą odpowiedzialnością. _

Sek

