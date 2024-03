Siemoniak: Czas na likwidację CBA

Minister Tomasz Siemoniak zapowiedział, że do końca marca przedstawiony zostanie ustawa o likwidacji Centralnego Biura Korupcyjnego. W tej sprawie działa już zespół, który ma wstępny projekt.

Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak był pytany w piątek w Radiu Wrocław o to, na jakim etapie jest realizacja obietnicy wyborczej o likwidacji Centralnego Biura Korupcyjnego.

Siemoniak powiedział, że do końca marca zostanie przedstawiony projekt likwidacji CBA, a zespół który go przygotowuje już wypracował wstępne założenia tego projektu.

Chcemy go przeprowadzić w bardzo rzetelny sposób. Najpierw konsultacje międzyresortowe, potem Sejm, Senat i też chcemy wejść w dialog z prezydentem, by swym podpisem taką decyzję wsparł. Chcemy też opinii publicznej pokazać, że walka z korupcją będzie lepiej zorganizowana niż w tej chwili, że wola likwidacji CBA to nie jest rezygnacja z walki, ale jedynie że państwo chce ją lepiej zorganizować włączając w to policję, ABW i Krajową Administrację Skarbową - dodał minister koordynator służb.